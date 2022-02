Barça: comment Ousmane Dembélé a renversé le public catalan

Entré en jeu sous les sifflets du Camp Nou ce dimanche contre Bilbao en Liga, Ousmane Dembélé a transformé les huées en acclamation en seulement 23 minutes. Buteur et double passeur décisif dans la victoire contre les Basques (4-0), l’international français, un temps mis au placard après le conflit avec ses dirigeants lors du dernier mercato, prouve que Xavi a eu raison de lui accorder autant de confiance.

On ne le répétera jamais assez: dans le football, tout va vite, très vite. Et ce qu’il s’est passé ce dimanche soir au Camp Nou en est une nouvelle preuve. Entré en jeu à la 67e minute sous les sifflets du public à la place de Ferran Torres contre Bilbao dans ce match de la 26e journée de Liga, Ousmane Dembélé a livré une performance de très haut niveau et les supporters catalans ne s’y sont pas trompés: en l’espace de 23 minutes, à la faveur d’un but et de deux passes décisives, l’international français a transformé les huées en applaudissements. “Il renaît”, s’est enflammé Marca à l’issue de la rencontre.

L’histoire semble se répéter en Catalogne. Le 17 février dernier, pour son premier match à domicile depuis son conflit avec ses dirigeants et une petite mise au placard (il n’avait pas joué pendant trois matchs), Dembélé avait déjà retourné le public lors du barrage aller de Ligue Europa contre Naples (1-1). Copieusement sifflé au moment de rentrer sur la pelouse, il n’avait eu besoin que de quelques accélérations dévastatrices et de crochets dont lui à le secret pour calmer le ressentiment de la foule catalane.

Xavi: "Il peut être le meilleur du monde"

Chahuté par les supporters après l'échec des négociations pour sa prolongation au Barça, l’ailier, en fin de contrat à la fin de la saison, a toujours pu compter sur le soutien sans faille de son entraîneur. Depuis plusieurs semaines, Xavi se démène pour redorer l’image de son attaquant. “Je n'ai pas eu un seul problème avec lui. J'ai tout entendu. Sachant qu'il n'allait pas être appelé, il a été professionnel”, clamait par exemple le coach espagnol en milieu de semaine. “Il prend soin de lui, il s'entraîne bien et il est positif avec le groupe. C'est pourquoi nous avons décidé de le laisser jouer avec l'équipe.”

Après la masterclass de Dembélé contre Bilbao, Xavi en a remis une couche et n’a pas fait dans la demi-mesure. "S'il travaille bien, il peut être le meilleur au monde à son poste”, a-t-il lâché. “Qu'on l'encourage, car c'est un grand professionnel.” Selon le quotidien Sport, le vestiaire blaugrana serait même surpris par leur complicité, Xavi étant aux petits soins avec son joueur afin d’éviter une nouvelle blessure. L’ancien milieu du Barça ne cesse de saluer l’état d’esprit ainsi que la force de caractère de son poulain, qu’il a toujours protégé même en plein cœur de la tempête. Et Dembélé lui rend plutôt bien.

Ses performances peuvent-elles relancer les négociations pour sa prolongation ?

Sur le terrain, Dembélé est en pleine rédemption. Mais ses performances feront-elles bouger les choses en coulisses ? Comme le rapporte Sport, l’ancien Rennais continue de clamer son désir de rester à Barcelone et de prolonger avant la fin de saison, ce que n’apprécient guère les dirigeants catalans après les désaccords survenus lors des négociations au dernier mercato hivernal. Mais il reste encore du temps pour que les positions se rapprochent et, si Dembélé continue d’illuminer le jeu blaugrana à chacune de ses sorties, l’hypothèse de voir le Français porter le maillot du Barça la saison prochaine ne peut que prendre de l’épaisseur.