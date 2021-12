Mercato: un accord aurait été trouvé entre Ikoné et la Fiorentina

Comme annoncé il y a quelques jours, Jonathan Ikoné semble très proche de la Fiorentina. Le journaliste Fabrizio Romano, spécialiste mercato, indique ce lundi que le joueur a accepté l’offre de la Viola et s’y engagera pour cinq ans contre un montant de 15 millions d’euros.

Jonathan Ikoné pourrait disputer ce mercredi son dernier match avec le LOSC. Après 150 matchs avec les Dogues, l’ancien Parisien devrait s’envoler vers Florence, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Un contrat de cinq ans l’attendrait à la Fiorentina et Lille pourrait percevoir 15 millions d’euros, sans oublier une plus-value de 10% sur une future revente.

Un accord sur tous les détails

Comme indiqué par RMC Sport le 1er décembre dernier, les clubs sont entrés en discussion pour l’international français. Des discussions qui auraient donc abouties, ce lundi, à un accord sur tous les détails. Seuls quelques documents à signer manqueraient avant l’officialisation de l’arrivée du joueur à la Viola cet hiver.

Olivier Létang, le président lillois, avait confirmé l’intérêt du club italien au lendemain de la qualification lilloise pour les 8es de finale de la Ligue des champions. "Il y a des discussions", avait-il annoncé au micro de Rothen s’enflamme, ajoutant qu’il n’y aurait pas beaucoup de départ du club lillois dans ce mercato hivernal.

Deux trophées à son palmarès lillois

Arrivé dans le Nord en 2018, Ikoné y a décroché un titre de champion de France en mai dernier puis un Trophée des champions quelques mois plus tard face à son club formateur. Sous contrat jusqu’en 2023 au LOSC, l’ailier droit connaît un peu plus de difficulté cette saison, à l’image de son équipe. Et visiblement, même la brillante qualification en Ligue des champions ne le retiendra pas.