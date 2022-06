Mercato: Lille "n'a aucun contact avec le PSG" pour Renato Sanches

En conférence de presse ce jeudi, Olivier Létang a jeté un petit froid sur un éventuel départ de Renato Sanches au PSG. Selon le président du Losc, il n'y a pour l'heure aucun échange avec le club de la capitale au sujet de l'international portugais.

Déclaration honnête ou coup de bluff destiné à faire monter les enchères ? Alors que Renato Sanches est annoncé proche du PSG, Olivier Létang assure qu’aucune discussion n’est en cours entre Lille et le club parisien.

"Il y a des joueurs qui peuvent partir et il y a des joueurs qui ne pourront pas partir. Sans les citer aujourd’hui, on veut garder une équipe compétitive. Renato fait partie des garçons à qui il reste un an de contrat. Renato aurait pu ou dû partir au FC Barcelone l’été dernier, avant qu’il ne se blesse au ménisque. Aujourd’hui, on n’a aucun contact avec le PSG", a déclaré le président lillois ce jeudi en conférence de presse, lors de la présentation de son nouvel entraîneur, Paulo Fonseca.

"D’autres clubs sont intéressés"

"On a vu beaucoup de rumeurs sur des offres, mais on n’a reçu aucune offre du PSG. D’autres clubs sont intéressés, notamment un très beau club européen, qui lui nous a déjà fait des offres. Voilà la situation", a ajouté Létang. L’international portugais de 24 ans, aligné à 32 reprises cette saison toutes compétitions confondues, intéresse notamment l’AC Milan en plus du PSG. Mais le champion de France aurait aujourd’hui un temps d’avance dans ce dossier. Selon Foot Mercato, l’ancien joueur du Bayern aurait même quitté son lieu de vacances afin de se rendre à Paris pour accélérer son transfert.

Létang a aussi fait le point sur d’autres dossiers : "Des joueurs vont partir comme Sven Botman (à Newcastle). On parle aussi de Renato, Zeki Celik ou peut-être d’autres. Alexsandro Ribeiro (défenseur central brésilien) lui est à Paris pour passer la visite médicale. Tant que ce n’est pas signé, tout peut se passer, mais il n’est plus très loin, il faut juste être patient. Pour Jonathan David, on a prévu qu’il fasse la saison avec nous. On aime son profil, on aime le garçon. On ne veut pas reconstruire toute l’équipe. Il est plein de qualités, on croit en lui."

Après une saison décevante, conclue à la dixième place de la Ligue 1, le Losc entend relever la tête sous les ordres de Paulo Fonseca, nommé pour une durée de deux ans à la place de Jocelyn Gourvennec.