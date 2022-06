Lille: "C'est facile de me taper dessus", Gérard Lopez règle ses comptes avec Olivier Létang

Invité ce mardi de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, le président et propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, est revenu sur la fin de son aventure lilloise, largement critiquée. Il en a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs dont Olivier Létang, l'actuel président du LOSC.

Gérard Lopez règle ses comptes. Invité de l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC mardi, le président et propriétaire de Bordeaux a évoqué la difficile situation financière dans laquelle végète son club récemment relégué en Ligue 2.

S’il a clairement évoqué la possibilité d’un dépôt de bilan mais a confié croire "dur comme fer" à un avenir meilleur pour les Girondins, le dirigeant a également profité de l’occasion pour remettre les pendules à l’heure avec son successeur à la tête du LOSC, Olivier Létang, qui s’en est pris à lui à de nombreuses reprises dans les médias ces derniers mois.

"Depuis quand on ne paye pas les factures que l’on doit payer?"

A Lille, où Létang est devenu président après le départ forcé de Lopez, on s’est ainsi souvent plaint de la gestion de l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois en pestant contre d’importantes ardoises laissées. L’inquiétante situation du Royal Excel Mouscron, qui appartient également au président des Girondins et était lié au LOSC de Lopez par une convention économique importante, s’est retrouvé en position de faillite fin mai. Et donc relégué admirativement en division amateur pour la saison prochaine.

"Je n’ai pas de problème à dire qu’Olivier Létang est responsable de ne pas avoir payé ses factures, a lâché Lopez. (…) Bien entendu qu’ils ont des commissions à régler puisque des agents ont fait leur travail et doivent être payés. Depuis quand on ne paye pas les factures que l’on doit payer? C’est facile de me taper dessus. Encore une fois à Mouscron j’ai expliqué, Boavista j’ai expliqué, et ce n’est pas moi."

"Cette année, c’est l’un des clubs qui sera le plus profitable en Europe"

Exemple à l’appui, Gérard Lopez a réfuté l’idée d’un LOSC sous l’eau financièrement par sa faute, comme l’a pourtant martelé à plusieurs reprises son successeur. "Combien de joueurs ont-ils vendu pour survivre depuis que je suis parti? Aucun. Donc répondez-moi clairement: est-ce un club en difficulté? (…) Si vous avez des difficultés, que faire? Vous vendez des joueurs. Cette année, c’est l’un des clubs qui sera le plus profitable en Europe."

Interrogé sur un possible délit de sale gueule de la part d’Olivier Létang, Lopez s’est là aussi montré particulièrement vindicatif. "Je ne sais pas si c’est lui qui fait fuiter tout cela. Mais si c’est le cas c’est peut-être parce qu’ils étaient quasiment sûrs de ne pas avoir la même réussite sportive. Et donc qu’il fallait trouver quelqu’un pour taper dessus. C’est tout."