Lille: Renato Sanches aurait dit oui au PSG

Sous contrat à Lille jusqu’en 2023, le milieu portugais Renato Sanches voudrait rejoindre le PSG lors du mercato estival, selon Le Parisien. Le club francilien aurait même formulé une première offre au LOSC qui n’a pas encore donné suite.

Toujours pas d’officialisation pour Christophe Galtier mais le PSG s’active déjà pour fournir une grosse équipe à son entraîneur. Après les dossiers Scamacca, Skriniar et Vitinha, le club francilien serait aussi passé à la vitesse supérieure pour Renato Sanches. Selon les informations du journal Le Parisien, le milieu portugais aurait donné son accord pour rejoindre Paris pendant le mercato estival.

Recruté par Luis Campos à Lille en 2018, le Portugais souhaiterait retravailler avec le dirigeant ainsi qu’avec Christophe Galtier. Mieux, afin de se donner toutes les chances de rejoindre le PSG, Renato Sanches aurait même refusé, par le biais de son agent Jorge Mendes, un départ à l’AC Milan.

>> Toute l’actualité du mercato en direct

Paris offre 10M€, Lille en voudrait 30M€

Le milieu de 24 ans semble donc avoir fait d’un transfert à Paris sa priorité. Mais l’affaire est encore loin d’être bouclée. Si l’AC Milan avait négocié avec Lille pour racheter la dernière année de contrat du Portugais pour 15 millions d’euros, l’irruption du PSG dans le dossier a fait flamber son prix. Ancien dirigeant du club parisien entre 2012 et 2017, Olivier Létang espérerait désormais empocher 30 millions d’euros pour Renato Sanches.

Problème, Luis Campos et le PSG ne veulent pas miser autant sur le champion d’Europe 2016. Paris aurait ainsi formulé une offre d’environ 10M€. Apparu à 32 reprises en 2021-2022 sous le maillot lillois, et malgré plusieurs pépins physiques, le Portugais garde une belle cote en Europe et les Dogues comptent bien en profiter. La direction nordiste n’aurait pas encore répondu à l’offre parisienne.

Campos prêt à attendre 2023 pour recruter Sanches

Toujours selon le journal Le Parisien, le PSG n’a pas l’intention de faire dans la surenchère pour Renato Sanches. Luis Campos n’entend pas monter au-delà des dix millions d’euros proposés alors que le milieu portugais sera libre en juin 2023 et risque bien d’être toujours séduit à ce moment-là par le projet parisien.

Si Lille acceptait de le céder cet été au club francilien, un contrat de trois ans attendrait déjà à Paris le milieu passé par Benfica et le Bayern.