Mercato: Lille signe un beau coup en Ligue 1 avec l'arrivée de Jonas Martin

Comme annoncé par RMC Sport, Jonas Martin s'est engagé avec Lille pour les deux prochaines saisons. Un renfort d'expérience au milieu de terrain pour les Dogues, qui s'attendent à voir partir Renato Sanches dans les prochains jours.

Il était un temps annoncé dans le viseur du FC Nantes. Il a finalement préféré aller bien plus au Nord. Libre depuis la fin de son aventure au Stade Rennais, Jonas Martin s’est engagé avec le Losc jusqu’en 2024, comme annoncé ce vendredi par RMC Sport. C’est un renfort d’expérience pour les Dogues, dans un secteur de jeu où ils ont déjà perdu Xeka (libre) en attendant la probable vente de Renato Sanches, dragué avec insistance par le PSG et l’AC Milan.

D'autres renforts attendus à Lille

Aligné à 35 reprises la saison dernière chez les Rouge et Noir, Martin affiche plus de 200 matchs de Ligue 1 au compteur. Passé également par Montpellier, Amiens, le Betis Séville ou encore Strasbourg, le milieu relayeur de 32 ans s’est dit "très heureux" de rejoindre une équipe lilloise revancharde, qui vient de remplacer Jocelyn Gourvennec par Paulo Fonseca afin de renouer avec ses ambitions européennes. "Je ressens beaucoup de fierté. C’était un objectif pour moi de trouver un tel projet. Quand j’ai su que le Losc voulait me faire signer, je n’ai pas hésité. Maintenant, je n’ai qu’une seule chose à dire : place au travail", a-t-il commenté dans un communiqué.

A Lille, il retrouve Olivier Létang, qui était en poste au Stade Rennais lors de son arrivée en 2019. "Le profil complet et polyvalent, les valeurs et la mentalité de Jonas aussi, s’inscrivent parfaitement dans ce que nous recherchions pour venir renforcer notre milieu de terrain en vue de la saison prochaine", a déclaré le président lillois, qui devrait prochainement accueillir une nouvelle recrue. Jeudi, il a confirmé la signature imminente du défenseur central brésilien Alexsandro Ribeiro (22 ans) en provenance du GD Chaves (D2 portugaise).

"Des joueurs vont partir comme Sven Botman (à Newcastle). On parle aussi de Renato, Zeki Celik ou peut-être d’autres. Alexsandro Ribeiro lui est à Paris pour passer la visite médicale. Tant que ce n’est pas signé, tout peut se passer, mais il n’est plus très loin, il faut juste être patient. Pour Jonathan David, on a prévu qu’il fasse la saison avec nous. On aime son profil, on aime le garçon. On ne veut pas reconstruire toute l’équipe. Il est plein de qualités, on croit en lui", avait indiqué Létang en conférence de presse.