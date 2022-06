Mercato: Botman file à Newcastle, les Magpies annoncent un accord avec Lille

Newcastle a officialisé ce mardi un accord de principe pour le transfert de Sven Botman en provenance de Lille. Le recrutement du défenseur néerlandais sera finalisé par les Magpies après le règlement de détails administratifs.

Newcastle semble bel et bien décidé à s'offrir des joueurs prometteurs de Ligue 1. Après avoir recruté Bruno Guimaraes à Lyon en janvier et en attendant potentiellement le Rémois Hugo Ekitike, le club anglais a officialisé ce mardi un accord avec Lille pour le transfert de Sven Botman. Le défenseur néerlandais a passé avec succès sa visite médicale et s'engagera pour cinq ans avec les Magpies une fois les dernières formalités administratives réglées.

Révélation du Losc lors du titre obtenu par l'équipe nordiste en 2021, le central batave de 22 ans fait partie des meilleurs défenseurs du championnat de France. Si le montant du transfert n'a pas été dévoilé, il avoisinerait les 40 millions d'euros. De quoi permettre aux Dogues de réaliser une jolie plus-value pour un espoir arraché par Luis Campos à l'Ajax Amsterdam contre 8M€ en 2020.

Déjà 170M€ dépensés par Newcastle depuis janvier

En empochant environ 40 millions d'euros pour Sven Botman, Lille va réaliser la troisième plus grosse vente de son histoire, derrière Pépé et Osimhen, mais devant Eden Hazard, Rafael Leao ou Gabriel. Un temps courtisé par l'AC Milan et même le PSG lors du mercato estival, Sven Botman a finalement choisi de rejoindre l'ambitieux projet saoudien à Newcastle.

Récents 11es de Premier League, les Magpies vont ainsi enregistrer un troisième renfort cet été après avoir bouclé le recrutement de Matt Targett (Aston Villa) et Nick Pope (Burnley). Et ce n'est probablement pas terminé. Entre les transferts du mois de janvier et ceux déjà officialisés cet été, Newcastle a déjà dépensé près de 170 millions d'euros pour attirer sept joueurs et se constituer un effectif capable de rivaliser rapidement pour une place européenne.