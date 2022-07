Mercato: Jonas Martin va s’engager avec Lille

Libre depuis son départ de Rennes, Jonas Martin (32 ans) va s’engager avec Lille. La visite médicale est prévue pour le milieu de terrain.

Nouveau challenge pour Jonas Martin (32 ans). Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain va s’engager avec Lille. La visite médicale est prévue, il ne reste plus que quelques détails à régler. Le joueur va arriver libre après la fin de son contrat au Stade Rennais où il a passé trois ans.

Il s’était engagé en 2019 contre quatre millions d’euros en provenance de Strasbourg. Mais l’aventure avait mal débuté avec une longue absence provoquée par une blessure à la cuisse (seulement cinq matchs joués avec Rennes en 2019-2020). Il y eut ensuite une opération à la cheville qui a gâché la saison suivante (12 matchs). Il avait tout de même participé au deuxième match de Ligue des champions de sa carrière (sur le terrain du FC Séville) après celui avec Montpellier contre Arsenal en 2012-2013.

Il va retrouver Létang

Enfin débarrassé des blessures, il a signé un très bel exercice avec le Stade Rennais (35 matchs toutes compétitions confondues), qu’il a aidé à terminer à la 4e place de Ligue 1. Malgré des prestations abouties, le club a finalement décidé de ne pas étendre son bail afin de favoriser l’éclosion de jeunes comme Lesley Ugochowku.

"C’est toujours un choix difficile de garder ou pas un joueur en fin de contrat, de lui dire, avait expliqué Bruno Genesio, entraîneur, en avril dernier. Il me semble que c’était la bonne décision de lui annoncer avant la fin de saison. Elle est liée à la stratégie du club, de promouvoir des joueurs du centre de formation, non pas à son niveau, parce qu’il a montré cette année que c’était un joueur très important et fiable. Mais il y a des politiques sportives du club qui font qu’on doit promouvoir des jeunes joueurs qui arrivent à maturité chez nous."

A Lille, Jonas Martin va retrouver le président Olivier Létang, qui était en poste à Rennes lors de son arrivée chez les Rouge et Noir en 2019. Il va aussi découvrir le sixième club de sa carrière après Montpellier, Amiens, le Betis Séville, Strasbourg et donc Rennes.