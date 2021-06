Mercato: Lille songerait à Vieira pour remplacer Galtier

Le LOSC pense à Patrick Vieira pour le poste d'entraîneur que Christophe Galtier souhaite abandonner, selon L'Équipe. Le champion du monde 1998 est sans contrat depuis son départ de Nice, survenu au cours de la saison écoulée.

Patrick Vieira sera-t-il le successeur de Christophe Galtier? L'Équipe rapporte ce jeudi que le LOSC s'intéresse de près au champion du monde 1998. Son nom serait même en tête d'une shortlist d'entraîneurs actuellement libres de tout contrat.

Patrick Vieira, 44 ans, n'a pas retrouvé de poste depuis que l'OGC Nice l'a démis de ses fonctions en décembre 2020. Il avait été mis à l'écart au bout de deux ans et demi de collaboration (89 matchs), à la suite d'une succession de mauvais résultats en championnat et en Ligue Europa.

Létang attend des négociations pour Galtier

Si l'opération venait à se concrétiser, Patrick Vieira pourrait croiser la route de Christophe Galtier, qui est annoncé très proche de l'OGC Nice depuis plusieurs semaines. Mais le départ annoncé de l'entraîneur champion de France n'est toujours pas acté, d'autant que le président lillois Olivier Létang a publiquement réclamé une indemnité de résiliation de contrat (qui s'achève en juin 2022).

"Il y aura une négociation, car Christophe est pour nous, et probablement pour son futur club, un actif essentiel dans les succès à venir. Et il lui reste un an de contrat", a rappelé mercredi Olivier Létang dans un entretien accordé à RMC Sport.

Ranieri également cité

Dans cette même interview, le dirigeant a affirmé qu'il étudiait de "nombreuses sollicitations d’entraîneurs potentiels, ainsi que certains entraineurs ciblés, pour préparer l’avenir". Tout en précisant: "Nous ne contacterons pas d’entraîneur sous contrat, sauf à en informer préalablement le club où il exerce".

Outre Patrick Vieira, Claudio Ranieri ferait partie des pistes envisagées. L'Équipe croit en effet savoir que l'entraîneur italien est également dans les petits papiers de la direction nordiste. L'Italien de 69 ans, passé par l'AS Monaco avant d'obtenir le titre de champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, a tout juste mis un terme à son aventure à la Sampdoria.