Nice: Luis Campos ne viendra pas

Selon les informations de RMC Sport, Luis Campos, ancien conseiller sportif de Monaco et de Lille, ne rejoindra pas l’OGC Nice. Le Portugais est en contacts avec plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid et Arsenal.

Luis Campos ne rejoindra pas Nice. Le nom de l’ancien conseiller sportif de Monaco et Nice était murmuré du côté des Aiglons ces derniers jours. Mais selon les informations de RMC Sport, aucun contact n’a été noué entre le club et le dirigeant.

En revanche, Luis Campos est toujours en discussions avec plusieurs clubs dont le Real Madrid et Arsenal. Le Portugais est attentif à l’évolution d’autres clubs européens également.

Arrivé avec Gérard Lopez à Lille en 2017 comme responsable du recrutement, Campos a grandement participé au titre de champion de France des Dogues, conquis grâce aux nombreuses recrues qu’il a fait venir (André, Bamba, Djalo, Fonte, Ikoné, Sanches, Soumaré ou Burak Yilmaz). Mais il n'était plus en place lors des semaines précédant la reprise de la saison 2020-2021, comme l’avait regretté Christophe Galtier, l’entraîneur nordiste, dont il était proche.



"Quand on a eu des échanges, il a préféré arrêter de communiquer, avait témoigné Galtier dans L’Equipe en novembre 2020. Est-ce que Luis va revenir? Sera-t-il remplacé? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce business plan ne peut pas aboutir à deux, avec seulement le président et l'entraîneur."

Le duo Galtier-Campos ne sera pas reformé à Nice

Il est finalement parti au moment du changement d’actionnaire du club en décembre 2020. La tendance d'un départ de Galtier à Nice avait esquissé la possibilité de reformer le duo au sein du club détenu par Ineos. Ce ne sera pas le cas.

Avant l'expérience fructueuse au Losc, Campos, très réputé sur le marché des transferts, avait grandement participé au titre de champion de France de Monaco en 2017, club qu’il avait pourtant quitté un an plus tôt (2013-2016). En Principauté, il avait largement participé à construire cette équipe titrée avec Leonardo Jardim, en s’impliquant notamment dans la signature du premier contrat professionnel d’un certain Kylian Mbabpé (en 2016).