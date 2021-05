Mercato: la lettre du LOSC à Nice pour Galtier

Le LOSC s'est rapproché de l'OGC Nice, pour connaître leur intention par rapport à Christophe Galtier. Ce dernier étant encore officiellement sous contrat jusqu'en juin 2022, le club nordiste pourrait demander une indemnité aux Aiglons.

Avec l'arrivée officielle de Peter Bosz à l'Olympique Lyonnais pour succéder à Rudi Garcia, dans la journée de samedi samedi, on aurait pu croire que la signature de Christophe Galtier à Nice allait se boucler rapidement. Mais l’entraîneur de 54 ans est en encore sous contrat avec le Losc pendant un an. Même s'il a publiquement annoncé son départ, le coach champion de France était en effet engagé jusqu'en juin 2022. Or, Lille ne souhaite pas le perdre aussi facilement.

Pour se défendre, le Losc a envoyé un recommandé à l’OGC Nice pour demander des explications sur leur volonté, selon nos informations. Une lettre dont la Ligue de football professionnel a pris connaissance.

Sans doute une indemnité à payer

Bien que le président Olivier Létang ait dit accepter le départ de son technicien, le Losc souhaite faire valoir ses droits. Si Nice souhaite faire venir Christophe Galtier, le Gym devra alors certainement verser une indemnité au Losc pour racheter la dernière année de contrat.

À Nice, si l'opération se concrétise, Christophe Galtier prendrait la suite du Roumain Adrian Ursea, qui assurait l'intérim depuis le départ de Patrick Vieira.

Arrivé dans le Nord alors que Lille était 18e fin 2017, Christophe Galtier a propulsé le Losc sur la plus haute marche du podium de Ligue 1 en trois ans et demi, détrônant ainsi le Paris Saint-Germain et offrant au club un quatrième titre de champion de France de son histoire.