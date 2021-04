Hall of Fame de la Premier League: Cantona et Vieira dans la liste des candidats

Thierry Henry et Alan Shearer, auteurs à eux deux de 435 buts en Premier League, ont été les premiers joueurs désignés ce lundi pour intégrer le "Hall of Fame" du football anglais. Eric Cantona et Patrick Vieira sont eux sur la liste des 23 joueurs qui seront départagés par les votes du public, pour six places.

Le football anglais a officiellement lancé son Hall of Fame. Et Thierry Henry a eu l’honneur d’être le premier à y entrer, en bonne compagnie puisque l’Anglais Alan Shearer l’accompagne. Les deux hommes pourraient être bientôt rejoints par un autre Français, Eric Cantona, qui figure sur une liste de 23 noms parmi lesquels les fans vont devoir désigner six joueurs lors d'un vote jusqu'à dimanche.

Henry, quatre fois meilleur buteur du championnat d'Angleterre qu'il a remporté à deux reprises, faisait partie des "Invincibles" d'Arsenal qui avaient fini la saison 2003-2004 sans connaître la défaite, sous les ordres d'Arsène Wenger.

Champion du monde 1998 avec la France, dont il est encore le meilleur buteur de l'histoire, avec 51 réalisations en 123 sélections, il a dépassé les 20 buts par saison lors de cinq exercices consécutifs entre 2001 et 2006.

"Être choisi aux côtés d'Alan Shearer pour intégrer le Hall of Fame de la Premier League est plus que spécial", a expliqué Henry, cité dans le communiqué.

Henry: "Je me sens très honoré d'intégrer le Hall of Fame"

"Quand j'étais jeune, j'essayais juste de m'assurer que je pouvais me trouver une paire de chaussures et maintenant on parle du Hall of Fame", a-t-il poursuivi.

Shearer, titré avec Blackburn en 1994-1995 et trois fois "soulier d'or" anglais, est le recordman absolu des buts en Premier League avec 260 réalisations en 14 saisons, avec Blackburn et Newcastle.

"Quand on voit les joueurs incroyables qui ont évolué en Premier League, semaine après semaine, saison après saison, je me sens très honoré d'intégrer le Hall of Fame", a admis l'ancien capitaine de la sélection nationale.

"Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'être un joueur pro. C'était mon rêve d'y arriver, mon rêve de remporter des trophées et mon rêve de marquer à St James' Park (le stade des Magpies), de porter le maillot blanc et noir numéro neuf, et c'était fantastique. J'ai profité de chaque minute", a-t-il raconté.

La génération dorée de United est bien représentée

Dans la soirée, une liste de 23 noms a été publiée, dont six rejoindront la première "promotion" de ce Hall of Fame.

Deux Français en font partie, Eric Cantona et Patrick Vieira, dans un contigent étranger qui comporte également Denis Bergkamp, Didier Drogba, Peter Schmeichel ou Robin van Persie.

La génération dorée de Manchester United est bien représentée avec Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, David Beckham, Paul Scholes, Roy Keane ou Andy Cole, alors que Wayne Rooney, qui n'était pas encore à la retraite au 1er août 2020, ne pouvait pas être proposé au vote cette fois-ci.

Les fans de Chelsea supporteront sans doute John Terry et Frank Lampard et ceux d'Arsenal Tony Adams, Ian Wright ou Sol Campbell, alors qu'Ashley Cole pourrait réconcilier les deux.

Pour les fans des Reds, les espoirs seront portés par Steven Gerrard, Robbie Fowler et Michael Owen.

Les 23 joueurs sur la liste pour entrer au Hall of Fame de la Premier League:

Eric Cantona, Tony Adams, Matthew Le Tisser, Ian Wright, Peter Schmeichel, Roy Keane, Les Ferdinand, Sol Campbell, Andrew Cole, Robbie Fowler, Paul Scholes, David Beckham, Frank Lampard, Rio Ferdinand, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Michael Owen, Steven Gerrard, John Terry, Ashley Cole, Didier Drogba, Robin van Persie, Nemanja Vidic