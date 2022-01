Premier League: un nouveau protocole sanitaire pour limiter les reports

Après le report de 22 matchs cette saison, la Premier League a pris la décision de modifier son protocole sanitaire, en accord avec les clubs. Désormais, il faudra justifier de quatre cas positifs de Covid-19 pour demander l'annulation d'une partie.

Les règles vont se durcir en Premier League concernant les demandes de reports de matchs. Alors que le championnat anglais en a déjà enregistré 22 depuis le début de l'exercice 2021-2022, les clubs se sont mis d'accord pour voter un nouveau protocole sanitaire qui doit viser à éviter les controverses.

Jusqu'à présent, certaines équipes pouvaient utiliser le coronavirus, les blessures, les suspensions ou encore les obligations internationales pour demander à bénéficier d'une autre date pour leurs rencontres. Le dernier d'entre eux était le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham.

Un minimum de quatre cas positifs exigé avant de demander un report

Désormais, "un club devra prouver un minimum de quatre cas positifs au Covid-19 au sein de son équipe première pour demander un report", selon Sky Sports, précisant bien qu'il s'agit là "d'un changement dans les directives concernant les reports de matchs, pas d'un changement dans les règles". Celles-ci s'appliquent toujours "que si les clubs ont 13 joueurs de champ et un gardien de but disponibles". Auparavant, un seul cas positif dans une équipe justifiait pour demander un report. Ces nouvelles directives entreront en vigueur le samedi 5 février lors de Burnley-Watford.

En ce qui concerne les protocoles Covid autour des stades et des terrains d'entraînement, ceux-ci demeurent inchangés et toujours soumis à des "mesures d'urgence". Cela signifie que les joueurs de Premier League seront toujours testés quotidiennement et resteront dans des bulles sécurisées.

Lundi, la Premier League a annoncé que le nombre de cas positifs avait baissé pour la quatrième semaine consécutive. Au cours des sept jours précédant le 23 janvier inclus, il n'y a eu que 16 nouveaux cas parmi les joueurs et le personnel, sur 6 221 tests – le plus faible nombre de positifs en une semaine depuis le 5 décembre.