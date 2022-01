Premier League: la police réclame une réunion en urgence face aux violences dans les stades

Pour enrayer l'augmentation des incidents dans les stades anglais, le responsable de l'unité football de la police britannique a appelé ce jeudi à une réunion urgente avec les dirigeants de la Premier League.

La France n'est pas le seul pays à avoir des problèmes avec ses supporters. Le responsable de l'unité football de la police britannique a appelé jeudi à une réunion urgente avec les dirigeants de la Premier League, qui gère la première division anglaise, afin de lutter contre les incidents entre fans. Les chiffres récemment publiés par la police britannique montrent une augmentation de 36% de ces incidents au cours de la première moitié de l'actuelle saison, par rapport à la même période de l'exercice 2019-20.

La semaine dernière, le défenseur de Chelsea, Antonio Rüdiger, a reçu des projectiles lancés depuis les tribunes du stade de Tottenham à Londres, et deux joueurs d'Aston Villa, Lucas Digne et Matty Cash, ont été atteints par des bouteilles d'eau en plastique lancées par des supporters d'Everton. Mark Roberts, responsable de l'unité de police, souhaite qu'une réponse soit apportée à ces troubles et appelle à une réunion immédiate avec les dirigeants de la Premier League.

"L'image de la PL se détériore"

"J'ai écrit à la Premier League pour demander une réunion d'urgence mais je n'ai pas encore eu de réponse", a-t-il déclaré à l'AFP. "Cela nécessitera une réponse conjointe des clubs, de la Ligue, du gouvernement, des supporters et de la police". "Il serait faux de prétendre que nous sommes revenus où nous étions (il y quelques décennies), mais il est certain que l'image (de la Premier League) se détériore et une action coordonnée est nécessaire si nous ne voulons pas qu'elle s'abîme davantage", a-t-il ajouté.

Selon la police, 759 incidents ou désordres ont été signalés au cours de la première moitié de saison (et 802 arrestations), contre 560 pour la même période lors de la saison 2019-20 (547 arrestations), soit avant la période de confinement imposée par la crise du coronavirus. En Angleterre les stades sont totalement ouverts aux spectateurs en ce moment, suite à l'assouplissement des restrictions sanitaires liées au Covid-19.