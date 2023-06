Mercato: "Loin des projecteurs et de la pression", la petite pique du Barça sur la décision de Messi de rejoindre Miami

Même s'il souhaite "bonne chance" à Lionel Messi, qui va rejoindre l'Inter Miami, le FC Barcelone ne manque pas de souligner que son non-retour est une volonté du champion du monde argentin d'évoluer à un niveau plus faible.

Voilà un communiqué qui ne manquera pas d'être interprété. Une heure et demie après l'annonce du choix de Lionel Messi de rejoindre l'Inter Miami, le FC Barcelone a fait savoir qu'il prenait acte de cette décision. Tout en prenant soin de préciser qu'une offre a bien été transmise au champion du monde argentin de 35 ans et que l'échec de ce projet de retour est à imputer au joueur.

"Le lundi 5 juin, Jorge Messi, père et représentant du joueur, a fait part au président du FC Barcelone, Joan Laporta, la décision de Leo Messi de signer à l'Inter Miami. Cette décision est survenue malgré l'offre présentée par le Barça, au vu de l'intérêt commun du club et de Leo Messi", peut-on d'abord lire dans le communiqué.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

Le Barça insiste sur le désir de Messi d'être "plus éloigné des projecteurs"

"Le président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons", ajoute le Barça dans la version de son communiqué en français. Dans la version anglaise, le club insiste sur le fait que le joueur souhaite être "plus éloigné des projecteurs". Ce qui fait écho aux propos du setuple Ballon d'or, qui a déclaré vouloir "profiter" de sa famille et bénéficier de plus de "tranquillité".

"Joan Laporta et Jorge Messi travaillent sur un hommage de la part de tout le barcelonisme envers un joueur qui est et sera toujours aimé au Barça", conclut le club.