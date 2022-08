Mercato: Longoria confirme les discussions entre l’OM et Alexis Sanchez

Avant la rencontre entre Marseille et Reims, dimanche soir au Vélodrome, le président marseillais Pablo Longoria a confirmé au micro de Prime Video les discussions entre le club phocéen et Alexis Sanchez.

Pablo Longoria a joué la carte de l’honnêteté et confirmé les discussions entre l’Olympique de Marseille et Alexis Sanchez, comme le révélait plus tôt dans la journée RMC Sport. "Dire qu’il va jouer à l’OM, non. Dire que c’est un joueur avec qui on a des discussions, oui, a-t-il indiqué au micro de Prime Video avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’OM et le Stade de Reims. Je crois que tout le monde le comprend. Il ne faut pas mentir aux gens."

Le Chilien de 33 ans serait un gros coup pour l’OM sur le marché des transferts. "C’est un profil qui matche complètement avec ce qu’on veut mettre en place", a reconnu Pablo Longoria. Il reste toutefois quelques détails à régler pour que l’opération aboutisse. "Ca dépend d’un troisième club, l’Inter, dans une situation particulière. Il faut toujours respecter le club."

L'OM espère Sanchez "la semaine prochaine"

Selon nos informations, l’ancien attaquant du Barça et d’Arsenal doit dans un premier temps résilier son contrat avec l’Inter Milan, ce lundi, une condition impérative pour sa venue à Marseille. Ensuite, il devra aussi régler quelques affaires personnelles, d’ordre administratives et fiscales, qui pourraient retarder légèrement son arrivée.

Aucune date n’a été fixée pour sa visite médicale ou son vol en direction de Marseille, mais au sein du club, on espère le voir débarquer "dans la semaine". On évoque un contrat de deux ans avec un salaire annuel d’environ trois millions d’euros.