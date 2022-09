OM: "A lui de prouver qu'il a sa place dans l'équipe", le message de Longoria à Dieng

Pablo Longoria était en conférence de presse ce lundi pour les présentations d’Eric Bailly, Issa Kaboré et Amine Harit, les trois dernières recrues marseillaises. Le président de l’OM en a profité pour se pencher sur les situations de Dieng et Bakambu, deux joueurs dont l’avenir sur la Canebière semble bouché.

Même si le mercato a officiellement fermé ses portes en France depuis le jeudi 1er septembre à 23 heures, il était encore question de transferts sur lundi à Marseille. Alors qu’une conférence de presse était organisée pour présenter Eric Bailly, Issa Kaboré et Amine Harit, les trois dernières recrues olympiennes, Pablo Longoria en a profité pour se pencher sur l’avenir de Bamba Dieng et de Cédric Bakambu.

Quatre jours après la fin du mercato, l’attaquant sénégalais est toujours à Marseille. Alors que son transfert à Nice a capoté lors de la visite médicale, Dieng, laissé de côté par Igor Tudor depuis le début de l’été, n’a toujours pas trouvé de point de chute. En Belgique, où le mercato est toujours ouvert jusqu’à ce mardi, le Royal Antwerp a tenté de le recruter. Proposition refusée par l’intéréssé, décidé à s’imposer à l’OM.

"Aujourd'hui, c'est un joueur de l'OM. On va étudier la situation, a indiqué Pablo Longoria face aux journalistes ce lundi. À partir du moment où il rentre, il doit se mettre à disposition du coach, c’est un joueur de l’équipe première. C’est à lui de prouver qu'il a sa place dans l'équipe. Après, ce sera au coach de prendre la décision et de mettre à disposition de l’équipe les meilleurs joueurs à chaque moment."

Longoria: "Bakambu connaissait sa situation"

À l’heure actuelle, le mercato est encore ouvert en Belgique (6 septembe), en Russie (8 septembre) ou encore Turquie (8 septembre). A l’instar de Dieng, Bakambu, absent de la liste 20 joueurs retenus pour disputer la Ligue des champions, peut donc encore trouver une porte de sortie.

"Comme Touré et Dieng, on avait la limitiation à 20 jours pour la liste de C1. On a bien communiqué avec lui et son entourage pour connaître sa position dans le projet", a confié Longoria au sujet de l’attaquant congolais, sous contrat jusqu’en juin 2024.

"Bakambu connaissait sa situation et il a décidé de rester. On est contents de son choix, ça nous donne des solution offensives en plus. Il faut toujours être très clair avec tout le monde et faire en sorte que chaque joueur connaisse sa situation. À partir du moment où les différents marchés sont fermés, c’est un joueur de l’Olympique de Marseille et on a l’obligation de l’emmener au maximum de son niveau." La saison est encore longue.