Ligue des champions: pourquoi l’OM sera privé d’Alexis Sanchez contre Tottenham

L’OM devra composer sans sa recrue star de l’été pour entamer sa campagne de Ligue des champions, mercredi à Tottenham (21h sur RMC Sport 1). L’attaquant chilien ne sera pas disponible pour ce choc attendu dans l’antre des Spurs.

Deux ans après sa dernière campagne, l’OM va retrouver le parfum enivrant des soirées d’exception. Le club phocéen a rendez-vous dans la banlieue nord de Londres pour défier Tottenham, mercredi (21h sur RMC Sport 1), en ouverture de la Ligue des champions. Avec l’espoir de redorer son blason après plusieurs épopées décevantes. Mais dans l’antre des Spurs, Igor Tudor va devoir composer avec une absence de poids. Le coach marseillais ne pourra pas compter sur Alexis Sanchez.

La recrue star de l’été, arrivée libre après son départ de l’Inter, est suspendue pour ce choc très attendu. En cause? Son exclusion lors de sa dernière apparition sur la scène européenne. Elle remonte au 8 mars dernier, lors d’un 8e de finale retour de C1 entre Liverpool et l’Inter. Sur la pelouse d’Anfield, l’attaquant chilien a reçu un deuxième avertissement à la 62e, une minute après avoir servi Lautaro Martinez, auteur du seul but de la rencontre (0-1).

Un baptême réussi avec Marseille

Malgré leur victoire chez les Reds, les Nerrazzuri ont été éliminées après avoir été battus dans leur jardin à l’aller (0-2). Et Alexis a débarqué sur la Canebière (où il s’est engagé jusqu’en juin prochain) avec ce carton rouge dans les bagages. Avant d’en subir les conséquences, l’avant-centre de 33 ans a signé un départ prometteur sous le maillot ciel et blanc, avec 3 buts en 5 matchs de Ligue 1, dont un samedi lors de la victoire à Auxerre (0-2).

Son absence constitue un vrai coup dur pour l’OM, qui réalise un début de saison canon. Avec cinq victoires et un nul en six journées, les Phocéens occupent la deuxième place du classement, à égalité de points avec le PSG, qui possède une meilleure différence de buts (+20 contre +10). Reste à le confirmer sur la scène continentale. Sans leur n°70 pour commencer.