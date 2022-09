OM: Bakambu, Touré et Dieng absents de la liste de la Ligue des champions

L'UEFA a dévoilé ce dimanche la liste de l'OM pour la phase de groupes de la Ligue des champions, qui débute la semaine prochaine. Sur les 20 joueurs retenus, trois absents de marque sont à signaler: Cédric Bakambu, Isaak Touré et Bamba Dieng.

L'UEFA a dévoilé ce dimanche la liste de l'OM pour la phase de groupes de la Ligue des champions, qui débute la semaine prochaine. Sur les 20 joueurs retenus, trois absents de marque sont à signaler: Cédric Bakambu, Isaak Touré et Bamba Dieng. Les jeunes formés au club peuvent être inscrits sur la liste B.

Marseille ne pouvait inscrire que 20 joueurs sur cette liste A pour deux raisons:

- La sanction du fair-play financier prononcée en 2018 s’applique encore cette saison et limitait normalement à 21 joueurs, (au lieu de 25)

- Mais comme dans cette liste, Marseille n’a aucun joueur formé au club (on ne prend pas en compte la liste B des jeunes joueurs formés au club), le quota descendait à 20 joueurs inscrits maximum.

Les cas épineux de Bakambu et Dieng

Invités à quitter Marseille lors du mercato estival, Cédric Bakambu et Bamba Dieng seront finalement bien marseillais cette saison mais leur absence en Ligue des champions est un signe fort. L'ancien joueur de Villarreal, arrivé début 2022, n'a joué que 56 minutes en trois matchs de championnat cette saison et les arrivées d'Alexis Sanchez et Luis Suarez l'ont fait reculer dans la hiérarchie.

De son côté, Bamba Dieng a enflammé les dernières heures du mercato. Tout proche de Leeds et surtout de Nice où il a été recalé à la visite médicale, Bamba Dieng est finalement toujours dans l’effectif de l’OM, malgré sa volonté de rejoindre les Aiglons. À l’heure de tirer le bilan du mercato de son club, Pablo Longoria a évoqué une première fois ce vrai-faux départ sur un angle économique. "On serait plus confortable si on avait vendu Bamba Dieng, a reconnu le président de l’OM en conférence de presse. Mais nous pouvons faire un très bon résultat économique à la fin de la saison."

Relancé sur les raisons de ce transfert avorté à la visite médicale, Pablo Longoria a ensuite exprimé des différences de points de vue : "Ce sont des visions médicales différentes, juge-t-il. Nice considère une chose, nous on considère autre chose. A l'entrainement, il a essayé de faire une talonnade et il s'est blessé au tendon. C'est la seule blessure. Dans tous les tests médicaux, nos docteurs l'ont considéré apte pour la haute compétition. Les docteurs du Sénégal l'ont aussi considéré apte. Mais il y a différentes visions médicales sur le joueur. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé hier (jeudi)." Et Longoria de poursuivre en bottant en touche sur une possible colère : "Non mais il y avait un accord, le joueur voulait y aller (à Nice), on a trouvé un accord, mais après l'accord n'a pas été acté. Après il y a des marchés ouverts et il peut être recruté comme joker."

Si Bamba Dieng n’est pas parti jeudi, Pablo Longoria a indiqué qu’un départ n’est pas à exclure dans un pays où le marché des transferts est encore ouvert comme en Turquie (fermeture le 8 septembre).

La liste de l'OM pour la phase de groupes la Ligue des champions

Gardiens: Pau Lopez, Ruben Blanco

Défenseurs: Eric Bailly, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Sead Kolasinac, Issa Kaboré, Nuno Tavares, Chancel Mbemba

Milieux: Matteo Guendouzi, Gerson, Valentin Rongier, Pape Gueye, Jordan Veretout, Amine Harit

Attaquants: Dimitri Payet, Luis Suarez, Cengiz Under, Alexis Sanchez