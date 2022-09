OM: Bamba Dieng a refusé Anvers

Après les échecs Lorient, Leeds et Nice, un nouveau club s'était positionné pour attirer Bamba Dieng: le Royal Antwerp. Mais l'international sénégalais a refusé la proposition, déterminé à s'imposer à l'OM.

Quel avenir pour Bamba Dieng ? L'international sénégalais anime la fin du mercato marseillais après les récents échecs de Lorient, Leeds et surtout Nice, où il a été recalé à la visite médicale. Comme annoncé par L'Équipe dans son édition du jour, le Royal Antwerp a étudié la possibilité de signer l'attaquant de l'OM. Le club belge n'a pas eu le temps d'entamer des négociations avec le Sénégalais, qui a décliné la proposition, malgré une possibilité d'un meilleur temps de jeu et d'une offre salariale importante.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OM, il ne fait pas partie des premiers choix d'Igor Tudor et n'a même pas été inscrit dans la liste pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

>> Suivez le mercato en direct

Il y avait bien un accord avec Nice

À l’heure de tirer le bilan du mercato de son club, Pablo Longoria a évoqué une première fois ce vrai-faux départ sur un angle économique. "On serait plus confortable si on avait vendu Bamba Dieng, a reconnu le président de l’OM en conférence de presse. Mais nous pouvons faire un très bon résultat économique à la fin de la saison."

Relancé sur les raisons de ce transfert avorté à la visite médicale, Pablo Longoria a ensuite exprimé des différences de points de vue : "Ce sont des visions médicales différentes, juge-t-il. Nice considère une chose, nous on considère autre chose. A l'entraînement, il a essayé de faire une talonnade et il s'est blessé au tendon. C'est la seule blessure. Dans tous les tests médicaux, nos docteurs l'ont considéré apte pour la haute compétition. Les docteurs du Sénégal l'ont aussi considéré apte. Mais il y a différentes visions médicales sur le joueur. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé hier (jeudi)." Et Longoria de poursuivre en bottant en touche sur une possible colère : "Non mais il y avait un accord, le joueur voulait y aller (à Nice), on a trouvé un accord, mais après l'accord n'a pas été acté. Après il y a des marchés ouverts et il peut être recruté comme joker."