Mercato: Lorient retient Le Bris et veut attaquer Nice devant la Fifa

Lorient a publié un communiqué très salé en direction de Nice qu’il envisage d’attaquer devant la LFP et la Fifa pour ses pratiques. En cause: l'accord entre les Aiglons et Régis Le Bris, qui a annoncé sa volonté de quitter le club breton.

La belle saison de Lorient trouve un prolongement inattendu. Le club a publié un communiqué tard jeudi soir pour confirmer la volonté de Régis Le Bris, son entraîneur, de quitter le club à l’issue de sa première saison sur le banc d’une équipe première. Un article de L’Equipe évoque des nombreux désaccords entre le technicien, au club depuis 11 ans, et son président Loïc Féry et notamment la vente de joueurs cadres (Dango Ouattara à Bournemouth, Terem Moffi à Nice) en pleine saison.

"Ils se sont mal comportés en janvier"

La décision de Le Bris de quitter le club après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2027 est très mal vécue en interne. Dans le communiqué, Loïc Féry annonce d’ailleurs qu’il a décidé de le retenr et de ne pas le libérer de son contrat en rappelant qu’il s’était engagé dans un projet "à moyen terme" Les Merlus s’en prennent surtout à Nice, qui a trouvé un accrd avec Le Bris pour prendre la succession de Didier Digard. D’autant que le club azuréen était déjà dans le collimateur des Bretons depuis le transfert de Moffi.

Lorient veut attaquer et brandit la menace de poursuites contre l’OGC Nice. "Par ailleurs très attaché à l’éthique professionnelle et dans l’éventualité d’une approche concernant son entraîneur sous contrat, le FC Lorient vient de rappeler par écrit à l’OGC Nice ses obligations de respecter l’article 211 du Règlement Administratif de la LFP, indique le communiqué. Le club envisage également de saisir la LFP et la FIFA pour dénoncer les pratiques répétées de l’OGC Nice et demander des sanctions contre le club."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Daniel Riolo : "Les supporters de Lorient ne doivent pas en vouloir à Le Bris" – 08/06 13:14

"Ils se sont mal comportés en janvier, lancé Féry dans le communiqué. J’avais reçu les excuses du patron d’Ineos sur le cas Terem Moffi. Ils réitèrent aujourd’hui et avaient agi de la même manière avec le RC Lens. D’ailleurs j’ai eu Jean-Claude Blanc ce soir, et il m’a assuré qu’il comprenait que nous ne souhaitions pas libérer le staff en place."

Le dirigeant regrette la volonté de Le bris de quitter le club, tout en lui assurant de conserver les cadres de l’effectif cet été en ouvrant seulement la porte à un départ d’Enzo Le Fée. "Régis Le Bris m’a indiqué quelques jours avant le dernier match de la saison du fait qu’il se posait la question d’être à la fin d’un cycle avec le FC Lorient, indiqué Féry. Il m’a demandé d’ouvrir la porte pour un départ, ce qui m’a surpris profondément. Je lui ai rappelé qu’il venait de prolonger et que je comptais sur lui. Il était conscient d’être sous contrat avec le club et il savait aussi que si je n’ouvrais pas la porte, aucun départ ne serait possible."