Mercato: Lucas Vazquez se rapproche du Bayern Munich

Selon AS, Lucas Vazquez serait en négociations avancées avec le Bayern Munich. En fin de contrat à l’issue de la saison, Lucas Vazquez n’a pas trouvé d’accord pour prolonger avec le club merengue. L’ailier espagnol pourrait rapidement s’engager avec le club bavarois.

Ce sera peut-être l’un des premiers gros coups de l’été. Selon AS, le Bayern Munich serait proche de recruter Lucas Vazquez. Le club bavarois serait en discussions avancées avec l’ailier du Real Madrid, dont le contrat arrive à terme à l’issue de la saison. Malgré plusieurs mois de négociations, l’ailier espagnol n’a pas réussi à se mettre d’accord avec son club formateur au sujet d’une prolongation.

Un renfort de choix pour le Bayern

D’après Marca, une réunion se serait récemment tenue entre l’agent de Lucas Vazquez et José Angel Sanchez, le directeur général du Real. Mais elle n’aurait pas permis de rapprocher les deux parties. Début janvier, le joueur d’1,73m avait déjà refusé une prolongation de trois ans, assortie d’une baisse salariale de 10%.

Son départ est jugé inéluctable de l’autre côté des Pyrénées. Et celui qui fêtera ses 30 ans en juillet pourrait s'offrir un challenge alléchant en Bavière, chez les vainqueurs de la dernière Ligue des champions. Le natif de Galice constituerait également un renfort de choix pour le géant de Bundesliga. D’autant qu’il arriverait libre, sans indemnité de transfert.

Une saison à boucler avec le Real

Ce dossier pourrait être bouclé assez rapidement. Peut-être même dans les prochains jours. En attendant, Lucas Vazquez aurait l’intention de terminer du mieux possible son aventure madrilène. Avec 31 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), l’international espagnol (9 sélections), qui a inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives, est l’un des joueurs les plus utilisés par Zinédine Zidane.

Toujours en course pour le titre en Liga, le Real Madrid, qui occupe la 3e place derrière l’Atlético et le Barça, affrontera Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions (6 et 14 avril sur RMC Sport). Le Bayern défiera dans le même temps le PSG, pour une revanche de la dernière finale de C1 (7 et 13 avril sur RMC Sport).

