Mercato en direct: Icardi a une belle cote en Serie A

Bonjour et bienvenue à tous dans notre live mercato. Voici les principales infos de la journée de mardi avec notamment l'éviction de Pascal Dupraz de Caen, 14e de Ligue 2. Invité de Top of the Foot sur RMC, André-Pierre Gignac a expliqué pourquoi il avait refusé Liverpool... et le jambon de Valence pour s'engager avec l'OM.

Gareth Bale a, lui, annoncé qu'il envisageait de jouer avec le Real Madrid la saison prochaine puisqu'il est toujours sous contrat avec le club espagnol qui le prête actuellement à Tottenham. Selon la Rac 1, le Barça aurait décidé de maintenir Ronald Koeman dans ses fonctions d'entraîneur la saison prochaine.

Parmi les rumeurs, l'entourage d'Eduardo Camavinga estimerait que l'heure du départ vers le Real Madrid a sonné l'été prochain. Il pourrait y retrouver Cristiano Ronaldo qui ne serait pas opposé à un départ de la Juve pour revenir dans son ancien club.