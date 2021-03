Mercato: Ronaldo serait prêt à quitter la Juve en cas d'appel du Real

D'après Marca, Cristiano Ronaldo serait désormais certain de vouloir quitter la Juventus en cas d'offre du Real Madrid cet été. Mais l'attaquant portugais, qui ne parvient pas à tirer le club italien vers le haut, est sous contrat jusqu'en juin 2022.

La presse espagnole continue d'alimenter cet hypothétique retour au Real Madrid. Marca rapporte ce mardi soir que Cristiano Ronaldo serait désormais prêt à quitter la Juventus, actuellement en crise, si son ancien club venait à lui faire signe. L'attaquant portugais de 36 ans serait très enthousiaste par rapport à cette éventualité. Il serait d'ailleurs convaincu qu'il serait encore d'une grande utilité à l'équipe pour laquelle il a marqué 450 buts en 438 matchs de 2009 à 2018.

Mais s'il souhaite quitter l'Italie pour retourner en Espagne, il faudra qu'un accord soit trouvé avec la Juventus. Car "CR7" doit encore honorer une année de contrat, celui-ci expirant en juin 2022.

Zidane a entrouvert la porte

Or, les récentes déclarations émanant de la Juve supposent qu'un terrain d'entente sera difficile à trouver. "Ronaldo a encore une année de contrat, donc nous sommes heureux qu'il puisse continuer avec nous", a déclaré l'entraîneur Andrea Pirlo, à la veille du match perdu à domicile contre Benevento (1-0).

L'agitation médiatique autour d'un possible retour de Cristiano Ronaldo a pris de l'ampleur depuis l'élimination surprise de la Juventus face à Porto en huitième de finale de Ligue des champions. Mais tout cela s'est vraiment intensifié depuis que Zinedine Zidane a entrouvert la porte. "Quand il y a tant de rumeurs, il y a peut-être un fond de vérité. [...] C'est possible, c'est possible...", a ainsi lâché l'entraîneur français du Real, dans un entretien accordée à la télévision italienne.

Le champion du monde français s'était ensuite montré plus nuancé: "On connaît Cristiano, on sait la personne qu'il est et tout ce qu'il a fait au Real Madrid. Mais aujourd'hui c'est un joueur de la Juventus et il faut avoir du respect pour lui et la Juve".

