Mercato: Lucas Vazquez devrait quitter le Real Madrid

Selon Marca, Lucas Vazquez devrait changer d’air l’été prochain. L’ailier espagnol n’aurait pas trouvé d’accord avec le Real Madrid afin de prolonger son contrat qui court jusqu’à la fin de la saison.

Il n’était pas censé jouer beaucoup cette saison. Mais c’est finalement l’un des plus utilisés par Zinédine Zidane. Au gré des blessures, des méformes et des suspensions de ses partenaires, Lucas Vazquez a disputé la plupart des matchs du Real Madrid. Avec des prestations plutôt séduisantes. L’international espagnol (9 sélections) est apparu 30 fois, avec 2 buts et 7 passes décisives à la clé (toutes compétitions confondues). Mais ce bilan positif ne devrait pas l’empêcher de quitter le club dans les prochains mois.

Selon Marca, le joueur de 29 ans n’aurait pas trouvé d’accord avec ses dirigeants afin de prolonger son contrat, qui se termine en juin. Une réunion se serait récemment tenue entre l’agent de Lucas Vazquez et José Angel Sanchez, le directeur général du club merengue. Mais elle n’aurait pas permis de rapprocher les deux parties. Début janvier, l’ailier d’1,73m avait déjà refusé une prolongation de trois ans, assortie d’une baisse salariale de 10%. Son départ serait désormais jugé inéluctable.

De Frutos rapatrié pour le remplacer?

Mais les relations entre Vazquez et son club formateur n’en seraient pas détériorées pour autant. Celui qui a débuté avec le Real en 2015 aurait l’intention de clore de la meilleure manière possible son aventure. En restant motivé et impliqué jusqu’au dernier jour. Avant de se trouver un nouveau challenge.

Face à ce départ annoncé, la Maison Blanche réfléchirait à faire revenir Jorge de Frutos. L’Espagnol a quitté le Real l’été dernier pour rejoindre Levante (contre 2 millions d’euros), où il réalise une saison remarquée. Mais le Real, qui a conservé 50% de ses droits, possède une option pour rapatrier le joueur de 24 ans. Elle pourrait être levée rapidement.