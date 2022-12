Mercato: Luis Suarez rejoint officiellement Gremio pour deux saisons

L'arrivée de Luis Suarez au Gremio a été officialisée ce samedi par le club brésilien, alors que l'information circulait depuis plusieurs jours. L'Uruguayen s'engage avec le récent promu pour un contrat de deux saisons.

Une pré-retraite moins dorée. Le Gremio a confirmé ce samedi après-midi la signature de Luis Suarez. Le joueur de 35 ans s'est engagé pour deux saisons et portera le numéro 9. Un changement de pays pour celui qui s'était engagé avec son club formateur de Nacional afin de préparer le Mondial.

Un contrat jusqu'en décembre 2024

Le vice-président du football, Paulo Caleffi, et le directeur du football, Antonio Brum, se sont rendus en Uruguay vendredi et ont réglé les derniers détails de l'accord, révèle O Globo sur son site web. Luis Suarez a passé des tests médicaux ce samedi et a signé jusqu'en décembre 2024. Le club dispose d'un plan de marketing avec des entreprises pour payer les salaires de l'athlète.

Le média brésilien raconte que le 15 décembre dernier, le vice-président du football de Gremio, Paulo Caleffi, aurait reçu un appel d'un des représentants de Suarez. Au cours de la conversation, l'agent aurait informé le dirigeant que le transfert imminent vers le Los Angeles Galaxy, MLS, était tombé à l'eau.

Premier match le 22 janvier ?

La veille de Noël, le board de Gremio a conclu un accord verbal avec Suárez et les parties ont commencé à échanger documents et propositions économiques. La semaine dernière, les avocats de Grêmio et de Suárez ont travaillé pour finaliser l'accord. Certains ajustements ont été demandés par le représentant de l'athlète concernant les actions publicitaires impliquant l'exploitation de l'image du Pistolero.

Le club n'a pas communiqué la date du premier match de Luis Suarez mais la saison du Gremio doit débuter le 22 janvier 2022 par un match contre le SER Caixas dans le championnat régional du Gaucho.