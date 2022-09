Mercato: Luis Suarez va déjà quitter le Nacional

Quatre mois après son retour au Nacional en Uruguay, Luis Suarez va quitter son club formateur à la fin du championnat, fin octobre. Le meilleur buteur de la sélection pourrait revenir en Europe dès janvier après la Coupe du monde.

Quatre mois après son retour dans son club formateur, Luis Suarez va déjà quitter le Nacional à la fin du championnat, prévu le 30 octobre prochain. Depuis son arrivée, il a déjà marqué quatre buts en onze matchs. Suffisant pour rester dans le rythme et disputer la Coupe du monde au Qatar, qui débute le 20 novembre. Mais pas pour disputer une saison supplémentaire selon le président du Nacional. Ce qui était déjà prévu au moment de sa signature.

"Suarez est en effet le meilleur buteur de l'histoire du football uruguayen (68 buts) et le Nacional lui permettra de rester en forme pour la Coupe du Monde. C'est ce que nous avons convenu et il a fait un énorme effort pour venir ici. Je dis cela pour éviter de générer des attentes de la part des fans. Suarez va partir. Nous lui avons demandé, et il a répondu la même chose qu'avant", a affirmé José Fuentes à TNT Sports Argentine.

Un retour en Europe n'est pas à exclure

Après le Mondial, Luis Suarez ne rejouera donc plus sous le maillot du Nacional et pourrait revenir en Europe pour un nouveau challenge. L'attaquant de 35 ans s'était révélé aux Pays-Bas, d'abord à Groningen, puis surtout à l'Ajax Amsterdam. C'est là qu'il a attiré l'attention de Liverpool, club avec lequel il a remporté la Coupe de la Ligue en 2012 et a terminé meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2014. Après trois saisons et demie en Angleterre, il a rejoint le FC Barcelone pour plus de 80 millions d'euros.

C'est en Catalogne qu'il connaît sa période la plus faste en formant la MSN Messi-Suarez-Neymar, remportant quatre titres de champion d'Espagne et la Ligue des champions en 2015. Meilleur buteur de Liga en 2016 il remporte son second Soulier d'or. Il remportera une nouvelle fois la Liga avec l'Atlético de Madrid en 2021.