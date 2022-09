Le but magnifique de Luis Suarez avec le Nacional

Luis Suarez, de retour dans son ancien club du Nacional cet été, a inscrit son troisième but sous ses nouvelles couleurs d’une frappe du gauche magnifique, dimanche lors du championnat de clôture en Uruguay.

Luis Suarez (35 ans) n’a rien perdu de son sens du but. L’attaquant l’a rappelé dimanche en envoyant un missile du gauche dans le petit filet du but adverse, lors de la victoire du Nacional contre Penarol (3-1) en match en retard de la 4e journée du championnat de clôture en Uruguay. A la réception d’une touche, le "Pistolero" a laissé rebondir le ballon avant d’expédier une frappe lobée imparable. Son troisième but en cinq matchs de championnat depuis son retour au club en grandes pompes cet été.

Libre après la fin de son aventure avec l’Atlético de Madrid, Suarez avait été annoncé dans plusieurs écuries européennes (dont Dortmund) avant de privilégier un retour dans le club qu’il avait quitté en 2006, à seulement 19 ans. Sa signature avait été accompagnée d’une gigantesque ferveur populaire. Il avait assez rapidement débloqué son compteur dès sa première apparition en championnat, le 6 août dernier.

Quelques jours plus tôt, il avait débuté par une déception avec l’élimination de son équipe en quart de finale de la Copa Sudamericana contre l’Atlético Goianiense (défaites 1-0 et 3-0). Il avait participé aux deux rencontres sans parvenir à trouver la faille.

Depuis, les choses vont beaucoup mieux puisque son équipe reste sur quatre victoires consécutives en championnat et occupe la première place du championnat avec River Plate. Le joueur a diffusé un message sur les réseaux à l’issue de la rencontre. "On avance ensemble, a-t-il écrit. Trois points, on continue."