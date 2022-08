Mercato: mâchoire fracturée pour Aubameyang lors d'une agression à son domicile, son arrivée à Chelsea remise en cause?

Déjà compliqué, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang a connu un nouveau rebondissement. Agressé à son domicile, l'attaquant du FC Barcelone souffre d'une fracture de la mâchoire. De quoi remettre en cause son transfert à Chelsea?

Violemment agressé à son domicile dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang a été blessé par les cambrioleurs alors qu'il tentait de protéger sa famille, indique ce mercredi The Athletic. Il souffre d'une fracture de la mâchoire qui pourrait l'éloigner des terrains entre trois et six semaines selon les médias anglais et espagnols.

Une blessure qui survient au moment même ou l'attaquant gabonais est en discussions avancées pour un éventuel départ du côté de Chelsea. Cette blessure, pas anodine, pourrait appeler les différentes parties à réfléchir sur la situation.

Les négociations devraient se poursuivre

En discussions depuis maintenant plusieurs semaines, Chelsea et le FC Barcelone ne sont toujours pas tombés d'accord pour le transfert de l'ancien joueur d'Arsenal. Aucun accord complet n'a été trouvé non plus entre les Blues et le joueur. Jusqu'à présent, le Barça a exigé un montant supérieur à celui que ses homologues de Premier League sont prêts à offrir. La durée de son éventuel contrat est un autre point d'achoppement qu'il faudrait résoudre si Aubameyang devait arriver dans la capitale anglaise.

Alors que l'échéance approche, The Athletic indique que l'idée d'un prêt - qui permettrait au Barça d'alléger sa masse salariale pour cette saison - est à l'étude. Le temps presse et les différentes parties ont désormais moins de 48h pour boucler un dossier qui n'avance plus depuis plusieurs jours.