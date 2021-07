Mercato: Mamadou Sakho en route vers Montpellier

Tout juste laissé libre par Crystal Palace, l'international français Mamadou Sakho (31 ans) pourrait rejoindre Montpellier, d'après L'Équipe. Le dernier match dans le championnat de France de l'ancien défenseur du PSG remonte à 2013.

Huit ans après, Mamadou Sakho va faire son retour en Ligue 1. L'Équipe rapporte ce vendredi que le défenseur central de 31 ans est sur le point de s'engager avec le Montpellier HSC, pour un contrat de plus d'un an. Si l'opération se confirme, il viendra renforcer un effectif qui vient de perdre Daniel Congré et Vitorino Hilton.

L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, son club formateur, est libre depuis le 1er juillet. Son contrat à Crystal Palace, où il évoluait depuis 2017, s'est achevé au terme de cette saison 2020-2021. Il a disputé 75 matchs pour le club londonien, qu'il avait rejoint après 80 rencontres disputées pour Liverpool entre 2013 et 2017.

Sakho, gardien lors de son dernier match en L1

L'international français aux 29 sélections, héros du fameux barrage contre l'Ukraine, a vu sa carrière être gâchée par une erreur de l'Agence mondiale antidopage, qui l'avait suspendu avant l'Euro 2016 à cause d'un contrôle qui n'aurait pas dû être positif. En novembre dernier, la presse anglaise a révélé que l'instance internationale avait présenté ses excuses pour ces allégations diffamatoires et accepté de verser des dommages et intérêts.

La dernière apparition de Mamadou Sakho en Ligue 1 remonte au 26 mai 2013. Il s'agissait d'une victoire 3-1 du PSG face au FC Lorient, comptant pour la dernière journée du championnat. Un match très particulier pour lui, étant donné qu'il était entré en jeu... en tant que gardien de but. Il avait non seulement dû remplacer Ronan Le Crom, expulsé après avoir remplacé Alphonse Areola, mais il avait surtout dû commencer par faire face à un penalty (réussi) d'Arnaud Le Lan.

Récemment, le nom de Mamadou Sakho avait été associé à l'Olympique Lyonnais, mais aussi à l'OGC Nice.