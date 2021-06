Equipe de France: Montpellier donne son accord pour Savanier aux Jeux olympiques

Contactés par la Fédération française de football (FFF), Téji Savanier et Montpellier ont accepté l’idée de laisser le milieu de terrain pailladin s’envoler avec les Bleus pour les Jeux olympiques de Tokyo, selon Le 10 Sport et France Bleu Hérault.

Téji Savanier pourrait bien revêtir le maillot de l’équipe de France. Le milieu de terrain de Montpellier a été contacté par la Fédération française de football (FFF), qui souhaitait connaître sa disposition et celle de son club à éventuellement rejoindre l’équipe de France masculine pour les Jeux olympiques de Tokyo. Une sollicitation à laquelle les deux parties ont répondu favorablement ce mardi, assurent Le 10 Sport et France Bleu Hérault qui indiquent que le président pailladin Laurent Nicollin a rapidement donné son feu vert.

Avec Gignac et Thauvin ou Rami ?

A 29 ans, Savanier devrait donc s’envoler avec la délégation tricolore vers Tokyo, alors que la compétition de football démarrera le 21 juillet, avec une finale programmée le 7 août. L’ancien Nîmois, qui ne faisait pas partie de la première pré-liste, serait accompagné d’André-Pierre Gignac, alors que son nouveau partenaire aux Tigres de Monterrey, Florian Thauvin, a également été sondé. Sur RMC, Adil Rami s'est proposé à la sélection olympique ce mardi.

Les trois hommes constituent, à ce stade, les possibilités les plus probables pour compléter l'effectif des Bleuets de Sylvain Rippoll. La sélection tricolore de moins de 23 ans, plus trois jokers autorisés, affrontera en phase de poules le Japon, pays hôte, l’Afrique du sud et le Mexique, leur premier adversaire. La liste définitive devrait être communiquée dans les prochains jours par la Fédé.