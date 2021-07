Vitorino Hilton, 43 ans, annonce sa retraite

Quelques semaines après l'annonce de sa non-prolongation à Montpellier, le vétéran brésilien Vitorino Hilton vient d'officialiser sa retraite sportive, à 43 ans et après 512 matchs en Ligue 1.

On savait qu'il ne jouerait plus pour Montpellier, on sait désormais qu'il ne jouera plus du tout. A 43 ans, le défenseur brésilien Vitorino Hilton a annoncé ce jeudi la fin de sa carrière de joueur par un long message posté sur les réseaux sociaux.

"Le grand jour est arrivé, écrit-il. Je vous annonce aujourd'hui la fin de ma carrière de footballeur professionnel. Ce furent 24 années de dévouement et d'amour pour ce sport qui nous apporte tellement de bonnes choses. Je veux remercier Dieu en premier lieu pour tout ce que j'ai accompli dans le football, Chapecoense où tout a commencé, Parana, le Servette, Bastia, Lens, l'OM, et surtout Montpellier, ce club pour lequel j'ai énormément de respect et la fierté d'avoir porté son maillot pendant dix ans."

"L'heure est venue d'écrire une nouvelle page du roman de ma vie"

Et Hilton de revenir sur sa longévité: "Ce club (le MHSC) m'a donné l'opportunité de réaliser mon rêve de jouer jusqu'à 40 ans, et même au-delà. Merci à tous les fans qui m'ont encouragé durant toute ma carrière. Merci aux entraîneurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, les joueurs avec lesquels j'ai eu le plaisir de jouer, les dirigeants, les médecins, les kinés, les préparateurs et les salariés de tous les clubs où j'ai évolué. Un grand merci à tous les présidents, particulièrement Louis et Laurent Nicollin."

Il y a quelques semaines, au moment de l'annonce de sa non-prolongation, le MHSC indiquait avoir proposé à Hilton une reconversion au club. L'a-t-il acceptée? Le Brésilien ne le dit pas. Mais il entretient le mystère quant à la suite. "La décision n'a pas été facile à prendre, mais l'heure est venue d'écrire une nouvelle page du roman de ma vie, poursuit-il. Cela me fait mal au coeur de me dire que je ne foulerai plus un terrain comme joueur, mais je crois en Dieu, et je sais que ma vie a toujours été entre de bonnes mains. Je crois qu'il a de nouveaux plans pour moi. A suivre..."

Arrivé en France en 2004, Vitorino Hilton aura remporté deux fois la Ligue 1 (avec l'OM en 2010 et Montpellier en 2012) et joué 512 matchs dans l'élite. Ce qui fait de lui le 9e joueur de champ avec le plus de rencontres au compteur, derrière notamment Alain Giresse (587), Sylvain Kastendeuch (577), Patrick Battiston (558) ou Florent Balmont (513).