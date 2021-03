Manchester United: Pogba récupère enfin sa Rolls Royce, confisquée depuis l’été dernier

Selon The Sun, Paul Pogba a récemment repris possession d’une Rolls Royce de collection qu’il s’est offert en France. Le véhicule, estimé à plus de 350.000 euros, avait été placé dans une fourrière de Manchester durant neuf mois, en raison d’une plaque d’immatriculation invalide.

L’attente aura duré neuf mois. Le temps d’une grossesse. Le temps pour Paul Pogba de récupérer son bébé à quatre roues. Une Rolls Royce Wraith Black Badge que le milieu de terrain de Manchester United s’est offert en France. Le véhicule de collection, lancé sur le marché en 2013 et estimé à plus de 350.000 euros, avait été confisqué l’été dernier par les autorités anglaises.

En cause? Une plaque invalide. Le Royaume-Uni oblige les voitures importées à se munir d’une immatriculation britannique dans un délai de six mois. Hors Pogba a été contrôlé en juin avec une plaque monégasque, près de l’aéroport de Manchester. Sa voiture a donc été saisie et placée à la fourrière.

Des frais d’immobilisation à 6.400 euros

Selon The Sun, le champion du monde 2018 a dû attendre 270 jours avant de pouvoir la récupérer. Un délai dû aux difficultés de Pogba à réunir les papiers nécessaires. Une source proche du dossier indique que l’international français "ne semblait pas tellement pressé" dans cette affaire, malgré la cote de son bolide. Il faut dire que l’ancien joueur de la Juventus possède une sacrée collection dans son garage, où sont récemment passées une Ferrari 812 Superfast, une Lamborghini Aventador, une Bentley Flying Spur, une Maserati Quattroporte, une Audi RS6 Power R ou une Chevrolet Camaro.

Le séjour à la fourrière de sa Rolls Royce a coûté à Pogba une amende de 6.400 euros, correspondant aux frais d’immobilisation. Pas de quoi effrayer la star des Red Devils, qui a récemment été aperçue au volant de son véhicule de luxe près de son manoir situé dans le Cheshire. Avec une plaque qui, étonnamment, n’avait toujours pas été mise à jour…