Angleterre: 8.000 spectateurs attendus pour la finale de la Coupe de la Ligue en avril

Selon le Daily Mail, 8.000 spectateurs pourraient assister à la finale de la Coupe de la Ligue entre Manchester City et Tottenham, le 25 avril à Wembley. La majorité des tickets serait distribuée aux soignants.

Enfin une lueur d’espoir pour les amoureux de sport outre-Manche? Selon le Daily Mail, les espoirs se concentrent sur la finale de la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, entre Manchester City et Tottenham, prévue le 25 avril. Les derniers éléments sortis des tractations entre la Ligue et le gouvernement indiquent que 8.000 spectateurs pourraient assister à ce match. Ce serait le premier match à accueillir du public depuis fin décembre.

Une autre tendance se confirme. La majorité des billets serait distribuée aux soignants et aux résidents locaux alors que les supporters des Citizens et des Spurs n'en recevraient qu'une part minoritaire. Mais les conditions d’accès au stade ne sont pas encore fixées. Faudra-t-il délivrer un certificat de vaccination? Un test négatif? Sur ce point, les négociations se poursuivent entre le ligue, la fédération et le gouvernement.

Le stade Wembley rempli pour l’Euro?

Confinée depuis plus de deux mois, la Grande-Bretagne sort progressivement de l’eau. Le 23 février, le premier ministre Boris Johnson a présenté un plan de déconfinement. Parmi les annonces, le retour progressif du public dans les stades. A partir du 17 mai, les grands sites disposant de places assises auront le droit à 10.000 fans ou à 25 % de leur capacité. Ce qui laisse supposer une présence des fans lors de la dernière journée de Premier League, le 23 mai.

Un mois avant l'Euro, ces expérimentations seront scrutées avec attention à Londres. Car la capitale britannique fait partie des douze villes choisies pour accueillir des rencontres. Si les infections diminuent et la vaccination progresse, les septs matchs prévus à Wembley, dont la demi-finale et la finale, pourraient se disputer devant des tribunes partiellement remplies.

Mais les autorités britanniques veulent à tout prix éviter éviter le fiasco vécu en décembre dernier, lorsque 2.500 avaient été autorisées à revenir dans les stades de Londres, Southampton, Brighton et Liverpool, avant finalement de faire marche arrière face à la flambée épidémique.