Mercato: la Juventus ciblerait Agüero et Kean pour satisfaire Cristiano Ronaldo

Selon La Gazzetta dello Sport ce vendredi, la Juventus cible plusieurs profils en attaque pour offrir une équipe compétitive à Cristiano Ronaldo la saison prochaine et donner envie au Portugais de rester à Turin. Moise Kean et Sergio Agüero sont cités par le quotidien italien comme des pistes prioritaires.

Cristiano Ronaldo veut des garanties pour rester à la Juventus cet été. Après un troisième échec de rang en Ligue des champions, et à 36 ans, le temps presse pour le Portugais qui veut toujours décrocher une sixième couronne en Europe.

Selon La Gazzetta dello Sport ce vendredi, qui a déjà révélé cette semaine que Cristiano Ronaldo serait prêt à rester à Turin avec une équipe compétitive, le club de la Vieille Dame aurait ciblé plusieurs profils en attaque pour satisfaire les envies de l'attaquant portugais.

Car l'avenir de Cristiano Ronaldo pose question alors que la Juve voit aussi le titre en Serie A de plus en plus s'échapper. "Pour moi, Ronaldo est intouchable, a affirmé Pavel Nedved cette semaine, vice-président de la Juventus. ll a un contrat qui se finit le 30 juin 2022. Il restera."

Les dossiers Morata à Dybala à gérer en attaque

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero est cité comme un renfort possible au poste de numéro 9. Selon le quotidien italien, la Juve veut à tout prix un nouveau renfort offensif cet été, parallèlement à la gestion des dossiers concernant Paulo Dybala et Alvaro Morata. Mais Agüero est aussi dans le viseur du FC Barcelone, où il pourrait retrouver son compatriote Lionel Messi si celui-ci venait à prolonger.

Pour garder Alvaro Morata, la Juve dispose d'une option d'achat de 45 millions d'euros. Un prêt pour une nouvelle saison, contre 10 millions d'euros, est aussi possible. Et pour Dybala, le contrat de l'Argentin prend fin en 2022 et le dossier de sa prolongation s'éternise. Un départ cet été ne semble donc pas exclu.

Prêté cette saison par Everton au PSG, mais sans option d'achat, Moise Kean est aussi cité comme une cible de la Juventus. Formé à Turin, l'attaquant italien de 21 ans a accumulé du temps de jeu avec la formation parisienne, et affiche un total de 17 buts toutes compétitions confondues cette saison. Si la Gazzetta entend que Kean pourrait être intéressé par un retour à Turin, la concurrence s'annonce rude avec le PSG et Everton.