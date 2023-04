Mercato: les chiffres énormes des commissions d'agents versées par Manchester City

Depuis quelques années, la Premier League est l'acteur prépondérant du marché des transferts. Selon le Times, le championnat anglais est également généreux en terme de commissions d'agent et Manchester City en est le champion.

L’argent coule à flots en Angleterre. Depuis quelques années, la Premier League est devenu l’acteur principal du marché des transferts et ne cesse de faire sauter la banque. Selon The Times, la Premier League a dépensé 318 millions de livres (361 millions d'euros) en commission d’agents sur les deux derniers mercatos.

Dans ce classement, Manchester City est le club le plus généreux avec 58,4 millions d'euros. À titre de comparaison, Chelsea est 2e avec 48,8 millions d'euros. Liverpool et Manchester United complètent le Big 4 avec respectivement 38.1 millions et 27.2 millions.

Nouveau riche de Premier League avec le rachat des Saoudiens, Newcastle a dépensé que 12,1 millions d'euros en commission d’agents. Le bon dernier de ce classement est Nottingham Forest avec 4,8 millions d'euros, malgré 30 recrues sur les deux derniers mercatos.

Haaland, une histoire d'a(r)gent

Toujours selon le Times, parmi les 58,4 millions d'euros dépensés par Manchester City en commission d’agents, une majeure partie serait versée aux agents d’Erling Haaland. Recruté cet été en provenance du Borussia Dortmund pour “seulement” 60 millions d’euros, le Norvégien a très rapidement conquis l’outre-Manche avec 42 buts en 37 matches cette saison. D’autres recrues ont renforcé les Skyblues l’été dernier comme Kalvin Phillips (49 millions d’euros), Manuel Akanji (17,5 millions d’euros) et Sergio Gomez (13 millions d’euros).

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Manchester City, Erling Haaland ne manque pas de prétendants avec notamment le Real Madrid. Selon les médias espagnols, l’attaquant de 22 ans posséderait une clause libératoire activable à l’été 2024 ou 2025.

Les Citizens devront probablement remettre la main à la poche, mais cette fois-ci pour conserver la star norvégienne. Selon The Sun, Manchester City se dit prêt à lui offrir un contrat XXL et d’en faire le joueur le mieux payé de Premier League. Erling Haaland touche actuellement environ 375.000 livres par semaine, soit 425.000 euros.