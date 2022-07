Manchester City: "J'ai coûté deux fois moins cher que Grealish donc je n'ai pas la pression", plaisante Haaland

Actuellement aux Etats-Unis pour préparer la saison, Manchester City a disputé son premier match amical mercredi, sans Erling Haaland. Après la partie, Jack Grealish a confié que le Norvégien n'était pas atteint par la pression et qu'il s'amusait d'ailleurs à se comparer à l'international anglais côté prix du transfert.

Réunis sous le même maillot cette saison à Manchester City, Jack Grealish et Erling Haaland auront forcément l'occasion d'apprendre à se connaître... et à se chambrer. Les deux hommes ont visiblement déjà noué une belle complicité depuis la reprise de l'entraînement, alors que l'équipe de Pep Guardiola se prépare actuellement aux Etats-Unis.

Lors d'un match amical mercredi face au Club América de Mexico, Manchester City s'est imposé (2-1) sans Erling Haaland, resté sur le banc. De son côté, Jack Grealish était bien présent sur le terrain et s'est d'ailleurs accroché avec plusieurs joueurs adverses. Après la partie, il a eu l'occasion d'exprimer son impatience de jouer avec son nouveau coéquipier norvégien: "Erling était bien à l'entraînement et une fois qu'il sera en pleine forme, il sera inarrêtable, a lancé Grealish. J'ai hâte d'y être."

"Haaland est un type formidable"

Recruté cet été pour près de 60 millions d'euros, Erling Haaland ne semble pas avoir une forte pression sur ses épaules. L'ancien joueur du Borussia Dortmund a même partagé sa tranquilité avec son nouveau partenaire de jeu, non sans ironie: "J'ai coûté deux fois moins cher que toi, donc je n'ai pas la pression", a-t-il lancé d'après des propos rapportés par Grealish. A l'été 2021, Manchester City avait déboursé près de 117 millions d'euros pour recruter l'international anglais d'Aston Villa.



"Il est évident qu'il y aura toujours de grandes attentes, mais de nos jours, il faut faire avec. Je suppose que s'il rate une occasion ou autre, les gens auront toujours quelque chose à dire. J'ai dû m'y habituer moi-même", a poursuivi Jack Grealish - qui n'a pas pleinement répondu aux attentes la saison dernière - à propos d'Erling Haaland.

Reste à voir quelle sera leur entente sur le terrain mais l'Anglais s'annonce comme un soutien de poids pour la nouvelle recrue, au moins en dehors des terrains. "C'est un type formidable, brillant. Le premier jour où je l'ai rencontré, nous avons pris une voiture ensemble et, même après ce trajet, je me suis dit : 'quel type'. Il a les pieds sur terre et est très ouvert sur sa façon d'être. On s'y habitue."