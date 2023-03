La police anglaise ouvre une enquête contre Haaland pour des images le montrant téléphone au volant

Erling Haaland a été pris en flagrant délit, téléphone en main, alors qu'il était au volant: c'est le quotidien "The Sun" qui a révélé les images. Une publication qui a poussé la police anglaise a ouvrir une enquête contre l'attaquant norvégien de Manchester City.

Nouvelles péripéties dans la saison d'Erling Haaland. L'attaquant de Manchester City a été filmé téléphone en main alors qu'il conduisait. Les faits se seraient déroulés le 15 mars dans le quartier de New Islington, à Manchester, non loin de l'Etihad Stadium. D'après la BBC, la police a décidé d'ouvrir une enquête après la révélation de ces images par le tabloid anglais "The Sun". Il risque un retrait de six points sur son permis de conduire et une amende de 200 livres sterling.

Blessé en début de trêve internationale

Des images alors que le joueur se remettait sur pied physiquement. L'annonce du forfait d'Erling Haaland pour les deux matchs de la Norvège a suscité des interrogations, certains considérant que le jeune homme de 22 ans fait passer la sélection au second plan pour être au meilleur niveau en club.

L'attaquant star de Manchester City reste sur huit buts en deux matchs avec les Skyblues. Le tout en moins de 130 minutes, quelques jours avant la trêve internationale. Haaland n'a plus porté le maillot de la sélection depuis septembre 2022 et une défaite contre la Serbie en Ligue des nations.

Fin 2021, il avait manqué les quatres dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde. Sans lui, ses coéquipiers n'avaient pris que cinq points en quatre matchs et avaient notamment fait match nul contre la Lettonie (0-0). En 23 sélections avec les A, le prodigieux buteur a trouvé les filets à 21 reprises.

La réconciliation entre le natif de Leeds et les supporters norvégiens pourrait se faire lors du rassemblement de juin, lors duquel les hommes de Stale Solbakken affronteront l'Ecosse et Chypre, pour les prochaines journées des éliminatoires à l'Euro.