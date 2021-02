Mercato: Manchester City dément avoir approché Lionel Messi

Alors que The Sun évoque une offre de Manchester City pour Lionel Messi dont le contrat au Barça expire en juin prochain, le leader de Premier League a tenu démentir toute approche de l’Argentin à Sky Sports.

Il n’y a pas qu’au Paris Saint-Germain que l’avenir de Lionel Messi fait tourner les têtes. En Angleterre aussi, le futur du sextuple Ballon d’Or fait couler beaucoup d’encre. Parmi les rares clubs à pouvoir s’offrir l’Argentin, en fin de contrat au FC Barcelone en juin prochain, Manchester City fait figure de prétendant crédible. Les très hautes ambitions sportives conjuguées à la puissance financière du club anglais et la présence de Pep Guardiola, son ex-coach au Barça, ont de quoi séduire La Pulga.

Si les rumeurs d’une arrivée chez les Cityzens avaient déjà fait beaucoup de bruit, elles ont encore enflé ces dernières heures. Selon The Sun, City s'apprête à proposer un contrat à Messi: 430 millions de livres (496 millions d'euros) pour un engagement de plusieurs années auprès du City Football Group (CFG), la multinationale sportive qui détient le club de Manchester. Un deal que le board britannique aurait réévalué à la baisse par rapport à celui envisagé il y a six mois (600 millions de livres, soit 693 millions d'euros, pour un contrat de 5 saisons).

Aucune offre, pas d'approche

Faux selon le club qui a démenti quelques heures plus tard toute approche de la star argentine. Un porte-parole de Manchester City a indiqué à Sky Sports que la direction mancunienne n'a transmis aucune offre, ni l’été dernier lorsque Lionel Messi avait exprimé son désir de quitter Barcelone, ni depuis. City n'a pas non plus approché la star selon son porte-parole.

Libre de discuter avec le club de son choix, le numéro 10 catalan n’a pas encore tranché sur son avenir. Outre Manchester City, le Paris Saint-Germain et des équipes de MLS figurent parmi les pistes possibles en cas de départ du Barça.