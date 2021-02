Mercato: Messi moins cher que prévu?

Le tabloïd anglais The Sun dévoile ce vendredi les contours du contrat que Manchester City serait prêt à proposer à Lionel Messi, libre de tout contrat en juillet prochain. Une offre en nette baisse par rapport à ce qu'aurait proposé le club anglais à la Pulga l'été dernier.

Trois jours après la lourde défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain au Camp Nou (1-4), en huitième de finale aller de la Ligue des champions, les rumeurs concernant un départ de Lionel Messi refont surface. Le contrat de la Pulga prendra fin en juin prochain et l'Argentin est actuellement libre de négocier avec n'importe quel club.

Le PSG est toujours intéressé, mais selon The Sun, Manchester City serait prêt à passer à l'attaque. Le tabloïd anglais évoque les contours de l'offre préparée par le club anglais pour tenter d'attirer Messi. Et faire signer l'actuel joueur du Barça pourrait s'avérer moins cher que prévu.

Une baisse de près de 200 millions d'euros

The Sun précise en effet que City aurait, entre l'été dernier et aujourd'hui, abaissé son offre de contrat de près de 200 millions d'euros. En juillet et août dernier, déjà, le club détenu par un fonds d'investissement émirati négociait avec Messi pour l'attirer en Angleterre. Le contrat évoqué alors par le tabloïd anglais faisait état d'une offre de contrat de 5 ans, pour un montant total de 600 millions de livres (693 millions d'euros).

Comme l'ensemble des clubs européens, Manchester City est en proie à des difficultés financières, malgré l'opulence des propriétaires du club. Et le contrat faramineux évoqué l'été dernier ne correspondrait plus, selon les dirigeants de City, à la réalité du marché.

Un contrat de 430 millions de livres ?

Ce vendredi, The Sun évoque donc une somme de 430 millions de livres (496 millions d'euros), pour un contrat de cinq ans qui se décomposerait de la manière suivante : Messi signerait pour deux saisons à Manchester City plus une en option, avant de rejoindre New York City FC, l'un des dix clubs de la multinationale City Football Group (CFG), qui détient le club entraîné par Pep Guardiola.

Ensuite, toujours selon The Sun, Messi pourrait effectuer une pige d'une saison en Inde (au Mumbai City FC) ou aux Émirats arabes unis avant de devenir ambassadeur international du CFG. Un plan d'envergure auquel aurait donc bien réfléchi Manchester City. Reste maintenant à convaincre Messi, qui devrait recevoir d'autres offres sur la table, à commencer par celle du PSG.