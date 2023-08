Mercato: Manchester City officialise Josko Gvardiol, qui devient le défenseur le plus cher de l'histoire

Manchester City a officialisé ce samedi la signature de l'international croate Josko Gvardiol. Le joueur de 21 ans quitte le RB Leipzig et devient le défenseur le plus cher de l'histoire avec un transfert à hauteur de 90 millions d'euros.

Harry Maguire est effacé des tablettes. Ce samedi, Manchester City a officialisé le recrutement de Josko Gvardiol en provenance du RB Leipzig. Le défenseur croate devient le joueur le plus cher de l'histoire à son poste : les Cityzens ont déboursé 90 millions d'euros pour lui selon les médias britanniques.

"Haaland? Je n'ai plus à m'en inquiéter"

Le record était détenu par Manchester United depuis 2019 avec le transfert de Maguire pour 87 millions d'euros. L'international croate était un choix de Pep Guardiola, qui tient sa seconde recrue estivale après le milieu Mateo Kovacic. Dans le sens inverse, Riyad Mahrez et Ilkay Gündogan ont eux rejoint respectivement Al-Ahli et le FC Barcelone.

Josko Gvardiol va pouvoir prendre ses marques avec ses coéquipiers, qui disputeront ce dimanche le Community Shield face à Arsenal. Le jeune joueur va notemment évoluer avec Erling Haaland, qu'il a connu en Bundesliga. "C'est bien de l'avoir à mes côtés maintenant, mais oui, la saison dernière et la saison précédente en Bundesliga, c'était un joueur difficile - fort, rapide et il a tout pour devenir l'un des meilleurs au monde. Heureusement, je suis maintenant de son côté et je n'ai plus à m'inquiéter de lui", s'est amusé Gvardiol lors de sa présentation.

Arrivé au RB Leipzig à l'été 2021 contre près de 19 millions d'euros en provenance du Dinamo Zagreb, Josko Gvardiol a disputé 87 rencontres avec le RB Leipzig. Il a remporté la Coupe d'Allemagne à deux reprises, en 2022 et 2023. Il était aussi l'un des titulaires de la Croatie lors du dernier Mondial, où les Vatreni ont terminé à la troisième place.