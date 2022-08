Mercato: Manchester City officialise l'arrivée de Sergio Gomez

Manchester City a annoncé ce mardi la signature du défenseur espagnol Sergio Gomez jusqu'en 2027. L'ancien joueur d'Anderlecht sera la doublure de Joao Cancelo.

Manchester City tient un nouveau latéral gauche. Les Citizens ont officialisé ce mardi la signature de Sergio Gomez (21 ans) pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu'en 2027. Le défenseur espagnol, international U21, évoluait jusqu'alors à Anderlecht sous les ordres de Vincent Kompany, ancien capitaine de Manchester City. Si les champions d'Angleterre ne précisent pas le montant du transfert, les médias anglais évoquent la somme de 10 millions d'euros.

"Le développement de Sergio Gomez au cours des dernières saisons a été très impressionnant. C'est un défenseur accompli avec un grand potentiel, a commenté Txiki Begiristain, le directeur du football, dans un communiqué. Au cours de l'année écoulée, il a acquis une bonne expérience en jouant dans le championat belge et en coupe d'Europe avec Anderlecht. Nous sommes sûrs qu'il apportera une qualité supplémentaire à notre équipe, tant en défense qu'à l'avenir, et qu'il ne fera que continuer à se développer et à s'améliorer sous la direction de Pep et de ses entraîneurs."

Il a fréquenté la Masia

Il y a quelques jours, Pep Guardiola expliquait dans les colonnes de The Independent le futur rôle du numéro 21: "Il sera l’un des nôtres. Sergio va faire partie de l’équipe première. Il va rester dans le groupe et sera en concurrence avec Joao Cancelo." Le nouveau défenseur des Skyblues est un véritable globe-trotter, puisqu'il a commencé sa carrière dans les équipes de jeunes du FC Barcelone avant de quitter le club catalan pour rejoindre le Borussia Dortmund en Bundesliga en 2018.

Ancien attaquant, depuis reconverti latéral très offensif, Sergio Gomez a ensuite passé deux saisons en Espagne, en prêt à Huesca, avant de rejoindre Anderlecht à l'été 2021, où il a été élu meilleur joueur de la saison dernière par les supporters du club belge.