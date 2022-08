Premier League: un carton sans but d'Haaland pour Manchester City, Gabriel Jesus délivre Arsenal

Manchester City et Arsenal ont remporté ce samedi leur deuxième victoire en autant de matchs en disposant respectivement de Bournemouth et Leicester. Chez les Gunners, Gabriel Jesus s'est montré intenable pour sa première à domicile.

Les Citizens enclenchent le mode rouleau-compresseur. Une semaine après un succès prometteur face à West Ham (2-0), Manchester City a écrasé Bournemouth pour son premier match à l'Etihad Stadium (4-0). Les joueurs de Pep Guardiola se sont installés dans le camp adverse et ont logiquement ouvert le score grâce à Ilkay Gündogan, à la conclusion d'une offrande d'Erling Haaland. Le festival s'est poursuivi avec deux nouvelles réalisations de Kévin De Bruyne et Phil Foden avant la pause.

Toujours autant dominateurs au retour des vestiaires, les champions d'Angleterre ont mis Mark Travers à contribution. Mais le portier des Cherries a de nouveau flanché sur un but contre son camp de Lerma. La machine City est bel et bien lancée.

La résurrection de Jesus

À l'Emirates Stadium, Gabriel Jesus a démontré à ses supporters qu'il s'est parfaitement acclimaté à son nouveau club. L'ancien joueur de Manchester City a guidé les Gunners vers un deuxième succès en autant de matchs de championnat face à Leicester (4-2). Contre des Foxes en difficulté, Arsenal a pu compter sur l'efficacité de son buteur (deux buts sur trois tirs cadrés à la pause) pour faire plier la défense adverse grâce à un jeu collectif bien huilé.

Le Brésilien a ouvert le score sur une inspiration géniale, conclue d'une frappe enroulée dans la lucarne opposée de Ward, avant d'inscrire son 60e but en Premier League avant le repos. Le goleador s'est ensuite transformé en passeur pour Granit Xhaka sur le troisième but, quelques minutes après une grossière erreur de William Saliba, buteur contre son camp d'une tête plongeante. Intenable devant, Gabriel Jesus a distribué un nouveau caviar pour Martinelli, deux minutes après avoir montré quelques failles défensives sur le but de James Maddison. Une prestation sérieuse de la part des hommes de Mikel Arteta.

Les résultats du multiplex de Premier League

Manchester City 4-0 Bournemouth

Arsenal 4-2 Leicester

Wolverhampton 0-0 Fulham

Southampton 2-2 Leeds

Brighton 0-0 Newcastle