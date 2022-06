Mercato: les premiers mots de Tchouaméni sous le maillot du Real Madrid

Aurélien Tchouaméni était présenté devant la presse ce mardi, trois jours après l’officialisation de son transfert au Real Madrid. Le milieu international français a confié ses premières impressions, dans un bon espagnol.

Il a officiellement fait ses premiers pas au sein de la Casa Blanca. Trois jours après l’officialisation de son arrivée au Real Madrid en provenance de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni était présenté à la presse ce mardi midi. Le milieu international français s’est pour la première fois exprimé publiquement depuis l’annonce de sa signature.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

"Je suis très content d'être ici pour commencer mon histoire avec le Real Madrid, le meilleur club du monde, a confié le joueur de 22 ans formé aux Girondins de Bordeaux, en espagnol dans le texte. Je vais continuer à beaucoup travailler pour que le club gagne encore plus de titres. Hala Madrid!"

Perez: "L'un des meilleurs milieux de terrain"

"Aujourd'hui arrive un footballeur magnifique, aujourd'hui nous accueillons l'un des meilleurs milieux de terrain. Aujourd'hui arrive Aurélien Tchouaméni", s'est de son côté félicité Florentino Perez.

Il portera le N°18

En fin de matinée, le club madrilène avait posté une photo de la visite médicale de l’ancien Monégasque. Son numéro avec Los Blancos, le 18, a également été officialisé. Une conférence de presse suit cette présentation rapide pour clore la journée du néo-Madrilène.

Comme attendu et annoncé par RMC Sport depuis plusieurs semaines, Aurélien Tchouaméni s’est officiellement engagé avec le Real Madrid samedi dernier pour une durée de six ans. La transaction est estimée à plus de 100 millions d’euros, bonus compris.