Danemark: "Ça m’a rendu plus détendu", Eriksen se confie un an après son arrêt cardiaque

Un an après son malaise à l’Euro 2021, Christian Eriksen a accordé une interview à la Premier League. Le milieu de terrain danois, qui a fini la saison à Brentford, savoure son retour sur les terrains. Et profite de chaque instant, conscient d'avoir frôlé le pire.

Voilà près d’un an que son destin a failli basculer en mondovision. Personne n’a oublié les images de Christian Eriksen inconscient sur la pelouse de Copenhague, le 12 juin 2021, lors du match de l’Euro entre le Danemark et la Finlande. Douze mois plus tard, le milieu de terrain de 30 ans, qui a terminé la saison à Brentford, a accordé une interview à la Premier League. Il y exprime son bonheur de chausser à nouveau les crampons. Avec la légèreté de celui qui est passé tout près de la fin.

Son arrêt cardiaque l’an passé

"Je me souviens de tout, hormis les quatre minutes où j’étais absent (…) Mes premières pensées ont été: est-ce que je pourrai rejouer au football? Est-ce que je pourrai le faire correctement? Est-ce que je vais retrouver un niveau normal? Est-ce que je vais pouvoir aller où je veux? (…) Je pense que ça m’a rendu plus détendu en ce qui concerne le football. Pas parce que je n’étais pas stressé avant mais quand vous vivez une telle expérience, aussi difficile, après c’est différent. Vous voyez les choses autrement (…) La vie est quelque chose qui peut vous être retirée très rapidement. Il faut vraiment vivre l’instant présent et profiter du temps que vous avez avec ceux que vous aimez, lorsqu’ils sont près de vous."

Son retour à la compétition en début d’année

"Le simple fait de pouvoir jouer à nouveau au football à un niveau professionnel, c’est quelque chose dont je rêvais. Je suis reconnaissant envers Brentford pour m’avoir donné la chance de pouvoir rejouer (…) Après six ou sept mois sans entraînement avec une équipe, je voulais voir où je me situe (…) C’est un endroit très accueillant et chaleureux. Ils m’ont très bien accueilli dès le premier jour. Je veux remercier tout le monde, les fans, le personnel et mes coéquipiers. Tout le monde a été vraiment sympa."

Son come-back en équipe du Danemark

Lors d’un amical aux Pays-Bas fin mars (défaite 4-2): "C’est l’un des matchs où j’étais le plus nerveux. Mais quand c’est arrivé, c’était juste de la joie. Nous avons perdu, mais pour moi, en tant qu’homme et en tant que footballeur, recevoir cet accueil des supporters et des gens, c’était impressionnant. Tout le monde a été très gentil avec moi (…) Normalement, vous êtes applaudi à domicile, pas à l’extérieur. C’est spécial. Quand les gens me voient, j’ai l’impression qu’ils voient plus qu’un footballeur. Ils voient un homme qui est revenu de quelque chose de terrible et c’est ce qu’ils applaudissent. Et bien sûr, j’espère qu’ils applaudissent aussi parce qu’ils me voient pratiquer du bon football."

Son club pour la saison à venir

Son contrat à Brentford s’achève à la fin du mois: "Je ne sais pas où le futur me mènera mais ce sera une décision prise dans une perspective à la fois footballistique et familiale".