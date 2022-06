Mercato: Manchester United et Chelsea à fond sur Wesley Fofana

INFO RMC SPORT - Manchester United et Chelsea, en quête d'un renfort en défense, s'intéressent de près à Wesley Fofana, de retour au plus haut niveau avec Leicester.

Victime d’une fracture du péroné en août 2021, Wesley Fofana a fait son grand retour sur les terrains en avril. Le défenseur central de 21 ans n’a eu besoin que de quelques semaines et douze titularisations pour retrouver son meilleur niveau, pour le plus grand bonheur de Leicester, 8e de Premier League et demi-finaliste de la Ligue Europa Conférence. Un retour au premier plan qui a ravivé l'intérêt de plusieurs grosses cylindrées qui le suivaient déjà avant sa blessure, dont Chelsea et Manchester United.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

Malgré leur mercato XXL l’été dernier (Ronaldo, Varane, Sancho), les Red Devils ont déçu et raté le train pour la Champions League (6e à 13 points de Tottenham). La faute notamment à une défense trop perméable, la 13e du royaume (57 buts encaissés, soit 1,5 par match).

Chez les Blues, 3es de Premier League, Thomas Tuchel a exigé des renforts en défense centrale, où il manque de garanties après le départ en fin de contrat d’Antonio Rüdiger pour le Real Madrid. Chelsea, qui veut également Jules Koundé, pourrait d’ailleurs commencer par soumettre une offre pour le Sévillan, dont le dossier est jugé moins compliqué.

Au moins 80 millions d'euros

Car Wesley Fofana vient de prolonger à Leicester jusqu'en 2027, et il ne sera pas facile à déloger. Les Foxes comptent sur leur pépite et il faudra au moins 80 millions d’euros pour leur arracher. Une indemnité record, mais pas de nature à décourager des prétendants habitués à dégainer les clauses libératoires.

L'ancien Stéphanois, qui vient de se marier, se concentre déjà sur sa préparation physique pour être prêt à affronter les défis qui se présenteront à lui la saison prochaine. Comme révélé lundi par nos confrères de L’Équipe, si le natif de Marseille n’avait pas convolé en justes noces il aurait été convoqué en équipe de France pour palier le forfait de Raphaël Varane. Chaque vœu en son temps.