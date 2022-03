Mercato: Wesley Fofana prolonge à Leicester

Le Français Wesley Fofana est désormais lié à Leicester jusqu’en juin 2027. L’ancien défenseur de Saint-Etienne, arrivé chez les Foxes en octobre 2020, est absent depuis le début de la saison à cause d’une fracture du péroné.

Wesley Fofana s’engage sur la durée avec Leicester. Le club anglais, actuel 12e de Premier League, a annoncé ce lundi la prolongation du défenseur français de 21 ans jusqu’en juin 2027. Arrivé en provenance de Saint-Etienne en octobre 2020, Fofana était initialement lié aux Foxes jusqu’en 2025.

“Je suis vraiment heureux de signer un nouveau contrat. Cela montre que le club a confiance en moi en me proposant un contrat jusqu'en 2027. Je suis vraiment content d'être ici. C'est mon club, j'aime les fans, donc je suis vraiment heureux et j'ai vraiment hâte de revenir jouer”, a déclaré Fofana à la télévision officielle du club. “Nous avons aussi une super équipe et continuons à progresser, avec une envie de gagner plus de trophées.”

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Absent des terrains depuis cet été

Cette prolongation est une belle marque de confiance, le défenseur français étant éloigné des terrains depuis une grave blessure au péroné l’été dernier. Fin février, il a cependant fait son retour à l'entraînement, même si aucune date officielle de retour à la compétition n'a pour l'instant été communiquée.

Lors de sa première saison sous le maillot de Leicester, Fofana était immédiatement devenu titulaire indiscutable en débutant dans le onze de départ 35 de ses 38 matchs (toutes compétitions confondues) disputés avec les Foxes.