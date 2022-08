Mercato: Antony met la pression sur l’Ajax, qui a refusé 90 millions d’euros de Manchester United

Dans un entretien accordé au journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant de l’Ajax Antony réclame publiquement à son club de partir, alors qu’il est annoncé proche de Manchester United. Pourtant, les Amstellodamois ont dernièrement refusé une offre de 90 millions d’euros.

Antony prend la parole haut et fort. L’ailier brésilien de l’Ajax, dans le viseur de Manchester United, sort du silence dans une interview donnée au journaliste italien Fabrizio Romano dans laquelle il réclame publiquement son départ et apprend que son club s’y oppose fermement, malgré l’offre alléchante des Reds Devils.

"Depuis février, mes agents sont allés à Amsterdam pour informer l’Ajax de mon désir de quitter le club pour relever un nouveau challenge et que certains clubs intéressés arriveraient avec certainement de belles offres avec eux, explique Antony. En juin, j’ai interrompu mes vacances et suit personnellement venu pour informer les dirigeants de l’Ajax, dont le nouvel entraîneur, à propos de mon souhait de partir et qu’ils devraient considérer cette possibilité parce que c’était un projet sur deux saisons".

"L’Ajax a refusé avec l’argument qu’ils n’ont que cinq jours pour me remplacer"

Ce vendredi le Telegraaf annonce qu’après une offre de 80 millions d’euros, c’est une somme de 90 millions qui a été proposée par Manchester United et refusée par l’Ajax. Il affirme aussi avoir reçu une proposition de prolongation au cours de l’été. "Aujourd’hui, au cours d’une réunion avec le club, j’ai exprimé mon ancienne intention de partir, mais cette fois avec une offre considérable sur la table, poursuit-il. D’autres sont déjà arrivées! L’Ajax a refusé avec l’argument qu’ils n’ont que cinq jours pour me remplacer".

Le mercato ferme mercredi 31 août aux Pays-Bas, la veille de sa clôture en France et en Angleterre, ce qui laisse effectivement peu de temps au club néerlandais pour lui trouver. Mais Antony répète que ses envies de départ ne sont pas nouvelles. "Je ne demande pas à l’Ajax de me libérer, je demande à l’Ajax de me vendre avec le montant le plus élevé pour un joueur d’Eredivisie. J’ai insisté sur ce point depuis février pour que le club reconstruise l’équipe avec une tranquillité d’esprit".

"L’avenir pour un footballeur est une chose complètement incertaine et les opportunités peuvent être uniques"

Depuis le début du mercato, l’Ajax a déjà une liste conséquente de cadres: Lisandro Martinez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Nicolas Tagliafico, Noussair Mazraoui ou encore André Onana. "J’ai été très content à Amsterdam, j’ai gagné des titres, je me suis fait des amis et construit une partie de ma carrière mais maintenant j’insiste que je suis prêt et plein de motivation pour suivre mon histoire et mes rêves", poursuit-il.

"L’Ajax sera toujours dans mon cœur !, clame Antony. J’espère que les fans de l’Ajax me comprennent… parce que l’avenir pour un footballeur est une chose complètement incertaine et que les opportunités peuvent être uniques! Mon message est un message de gratitude pour l’Ajax, le club et les fans". Les prochains jours s'annoncent quoi qu’il arrive décisifs.