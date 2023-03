Mercato: Manu Koné évoque "un lien logique" avec le PSG

Le jeune milieu de terrain du Borussia Mönchegladbach, Manu Koné, né et formé en région parisienne, reconnaît qu'un transfert au PSG aurait du sens. Si toutefois on lui donne l'occasion de jouer.

S’il concède une "petite déception" de ne pas avoir été appelé chez les A par Didier Deschamps dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024, le jeune milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Manu Koné ne voudrait surtout pas brûler les étapes, en sélection comme en club, d’ailleurs.

Courtisé par le Paris Saint-Germain, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2025 avec son club en Allemagne, Manu Koné ne cache pas néanmoins son ambition de voir un peu plus haut très vite, conscient qu’une aventure dans un grand club européen pourrait lui permettre d’accéder à l’équipe de France. Le Paris Saint-Germain n’est pas seul à étudier la piste menant à l’ancien du TFC, mais le club de la capitale revêt forcément un intérêt tout particulier pour une jeune joueur issu de la région parisienne.

Koné: "Je vis bien les rumeurs"

"C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (Paris FC et Boulogne-Billancourt), sourit-il à nos confrères du Parisien. Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer." Dans un secteur de jeu où Paris n’a toujours pas trouvé les bons compléments autour de Marco Verratti, le Français disposerait de sérieuses garanties.

"Pour l’instant je suis à Mönchengladbach. Je vis bien les rumeurs, je ne fais pas attention à tout ce qui se dit. C’est plus mon entourage et mes amis, qui m’envoient les articles. C’est une fierté pour eux de voir mon nom associé à de grands clubs, mais moi ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je préfère terminer ma saison tranquillement. Après, il se passera ce qui doit se passer."