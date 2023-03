Equipe de France: comment Manu Koné est devenu un candidat crédible aux Bleus

Plutôt méconnu en France après son départ de Toulouse il y a un et demi, Manu Koné (21 ans) brille en Allemagne avec Mönchengladbach au point de voir son nom associé à une possible sélection en équipe de France.

Avec les retraites de quatre joueurs et les méformes de certains autres, un vent de nouveauté soufflera sur l’annonce de la liste de Didier Deschamps, ce jeudi (14h) pour les deux rencontres qualificatives de l’Euro 2024 face aux Pays-Bas (24 mars, 20h45 au Stade de France) et en Irlande (27, 20h45). Selon les informations de RMC Sport, le nom de Manu Koné (21 ans) a la cote dans l’esprit du staff des Bleus.

Le milieu de terrain est encore assez méconnu en France malgré le fort potentiel qui a agite les recruteurs depuis ses années de formation. Manu Koné le doit certainement à son départ de Toulouse à l’été 2021 pour le Borussia Mönchengladach, modeste dixième de Bundesliga et absent des compétitions européennes. Malgré cette saison sans relief collectivement, Koné se fait remarquer en alternant des grands matchs comme face au Bayern (victoire 3-2) le 18 février dernier, et une inconstance parfois pointée du doigt.

"Un match de classe mondiale" face au Bayern

"Il y avait beaucoup de critiques qui pleuvaient sur lui, avait rappelé son entraîneur Daniel Farke à l’issue de la rencontre. Il a été impliqué dans trois buts encaissés à Berlin, donc on ne peut pas s'en cacher. Parfois, nous oublions que c'est un jeune homme qui n'a pas encore atteint la mi-vingtaine et qui joue parfaitement. Contre le Bayern, il a fait une performance de classe mondiale. Bien sûr, nous avons beaucoup de joueurs à l’aise avec ballon dans l’entrejeu, mais il apporte du dynamisme et de la force dans les duels. Il peut aussi couvrir du terrain avec le ballon et d'amener notre jeu dans des régions complètement différentes."

Ces louanges accompagnent le joueur depuis le début de sa carrière. C’était le cas à Toulouse, son club formateur rejoint à 15 ans où il a disputé ses premiers matchs pros à 18 ans (16 rencontres en 2020-2021) au cours d’une saison cauchemardesque pour le TFC, relégué en L2 en fin d’exercice. Le séjour à l’étage inférieur l’a définitivement installé comme titulaire dans l’entrejeu haut-garonnais sous les ordres de Patrice Garande. "Manu a tout, le physique, la technique, la percussion, les passes, l’agressivité, énumérait son entraîneur à l’époque. Il a juste un petit défaut qu’on essaye de gommer, c’est de simplifier son jeu. Quand je dis qu’il ne faut pas être trop beau et surtout efficace, si Manu comprend ça, ça va être un joueur phénoménal."

Friand du marché français, Mönchengladbach a vite saisi le potentiel en recrutant le jeune Français dès janvier 2021 en le prêtant jusqu’à la fin de la saison à Toulouse. Koné participera à porter le TFC au portes d’un retour dans l’élite avant l’échec en barrages d’accession. Le natif de Colombes conserve depuis une attention particulière pour Les Violets, dont il suit toujours les résultats.

Il s’est aussi rapidement fait adopter en Allemagne où Adi Hütter, alors entraîneur en place, se réjouissait de compter sur ce "joyau caché". Le technicien autrichien en avait fait un taulier de son milieu (29 matchs) lors de la seule saison sur le banc de Gladbach (2021-2022). Son successeur Daniel Farke a conforté l’international Espoirs (6 sélections) qui ne cache pas son ambition de découvrir les A.

L'Euro Espoirs dans le viseur

"Bien sûr, c'est un rêve d'être convoqué en équipe nationale, je vais travailler dur pour ça, reconnaissait-il récemment dans SportBild. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun contact avec le sélectionneur Didier Deschamps. L’Euro Espoirs en Roumanie et en Géorgie se profile pour nous fin juin. Deschamps ara certainement un œil dessus." Juin sera aussi le temps d’une autre réflexion pour le joueur qui figure dans les radars de plusieurs grands clubs, dont celui du PSG. Sous contrat jusqu’en 2025, ce fan de Chelsea et du Madrid a dit se sentir "à l’aise" au sein du club allemand sans fermer totalement la porte à un intérêt du PSG.

"Je peux imaginer beaucoup de choses, a-t-il confié dans Sport Bild. Mais j'ai un contrat jusqu'en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach. Maintenant, je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais bien sûr: si vous deviez jouer avec de si grands joueurs à un moment donné, vous pourriez encore apprendre beaucoup. C'est bien sûr attrayant." Ce grand ami de Khephren Thuram, qu’il a connu à Boulogne-Billancourt et à l’INF Clairefontaine, pourrait côtoyer Mbappé plus tôt qu’imaginé.